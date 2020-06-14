Servet değerinde geyik böceği Konya'da bulundu! Sakın öldürmeyin
Çanakkale ve Kırklareli'nin ardından Konya'da dolarla satılan geyik böceği bulundu. Sadece Amanos Dağları'nda yaşadığı sanılan geyik böceği 2 farklı ilde daha ortaya çıktı.
TÜRKİYE'de sadece Hatay'ın Amanos Dağları'nda yaşadığı bilinen 'böceklerin kralı' olarak adlandırılan geyik böceği, Çanakkale ve Kırklareli'nin ardından Konya'da ortaya çıktı. Geyik böceği çok nadide bir tür olduğundan servet değerinde. Koruma altında olan bu böceği sakın öldürmeyin ve karşılaştığınız taktirde yetkililere haber verin. Dolarla satılan geyik böceği son olarak Konya'da ortaya çıktı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde Yenicami Mahallesinde yaşayan Seyit Mehmet Ertaş bahçesinde çocukları ve torunlarıyla vakit geçirdikleri sıra oldukça büyük görünümlü ve ilginç şekli olan bir böcek fark etti. Böceği yakalayıp bir kaba koyan Seyit Mehmet Ertaş’ın damadı Yakup Uçar internetten yaptığı araştırmada böceğin bilimsel adı "Lucanuscervus" olan geyik böceği olduğunu öğrendi. Böceği koruma altına alan Yakup Uçar durumu hemen yetkililere bildirdi.
Yakup Uçar hayatında ilk kez böyle bir böcek ile karşılaştığını söyleyerek, “Ailece bahçede oturduğumuz sırada böceği fark ettik ve çok ilginç geldi. İnternet üzeri yaptığım araştırmada bu böceğin koruma altında olan geyik böceği olduğunu fark ettik. Şimdi Milli Parklara haber verdik ve kendilerine teslim edeceğiz” dedi.
150 bin dolara satılıyor
Dünya'da sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşadığı bilinen geyik böceği özellikle koleksiyoncular tarafından satın alınıyor. Özellikle Japonların ilgi gösterdiği bu böcek internetten tanesi 150 bin dolardan satılıyor. Geyik böceğine Japonların aşırı ilgisinin sebebi bu böceğin Japonların çizgi film kahramanı olmasından ileri geliyor.