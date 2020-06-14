Fahrettin Altun'dan Başak Demirtaş tepkisi: Bir müptezelin terbiyesizliğini bir kesime...

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyada hakaret ve iğrenç sözlere maruz kalan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile ilgili açıklama yaptı. Altun, Terör örgütlerine sırtını dayayanları mağdur pozisyona iten bu ahlaksızların kimler oldukları ve neye hizmet ettikleri milletimizin malumudur” dedi.

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Altun, Başak Demirtaş’a yönelik cinsiyetçi paylaşımla ilgili yaptığı açıklamada “Terör örgütlerine sırtını dayayanları mağdur pozisyona iten bu ahlaksızların kimler oldukları ve neye hizmet ettikleri milletimizin malumudur” dedi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fahrettin Altun şöyle yazdı:

“Kimse hakaret etmesin, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye en çok mücadele eden de biziz. Çünkü adı, sanı ve makamı belli olan kimi muhalefet partililerin küfür ve hakaretlerine yıllardır en çok maruz kalmış olan da biziz. HAMDOLSUN, TEMİZ SİYASETİ, TEMİZ TOPLUMU SAVUNAN BİZİZ!

Terör örgütlerine sırtını dayayanları mağdur pozisyona iten bu ahlaksızların kimler oldukları ve neye hizmet ettikleri milletimizin malumudur Bu noktada kimsenin kendine ahlaki üstünlük atfetmesinin ya da aşağılık kompleksine girmesinin bir anlamı yoktur. Gerçekler ortadadır.

'Bir müptezelin terbiyesizliğini bir kesime mal etmeye çalışıyorlar'

Sosyal medya mecralarında her gün sayın Cumhurbaşkanımıza, ailesine, çalışma arkadaşlarına hakaret edenler bugün adı sanı belli olmayan bir müptezelin terbiyesizliğini bir kesime mal etmeye çalışıyorlar. Oysa ki hakikati ve ahlaklı davranmayı her alanda savunanlar bizleriz”

Gözaltına alındı

Başak Demirtaş hakkında sosyal medyada yapılan cinsiyetçi hakaret içerikli paylaşım yapan kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşımla ilgili yapılan açıklamada "Bir kısım basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında, Selahattin Demirtaş ve eşi Başak Demirtaş aleyhine yapılan twitter paylaşımına dair yer alan haberlere ilişkin olarak, kamuoyunu aydınlatma zarureti hasıl olmuştu. Söz konusu paylaşımlarda bulunan ve kimliği tespit edilen şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, soruşturma aşamaları hassasiyetle takip edilmektedir" dendi.

Ne olmuştu? "@VedatMuti7" isimli hesaptan Başak Demirtaş hakkında çirkin paylaşımda bulunuldu. Gerçek isminin Vedat Yazıcı olduğu, "yeşil top" işaretli hesap sahibi olduğu belirtilen hesaptan Başak Demirtaş'la ilgili "Selo içerde karısı dışarıda... " ifadeleri paylaşıldı.

Hesap Twitter tarafından askıya alındı

Şikayetler sonucunda Twitter tarafından askıya alındığı belirtilen hesaba sosyal medyada tepkiler yağdı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hesap için savcı ve hakimleri işlem yapması çağrıda bulundu.