Uzungöl'ün çehresi değişiyor! İşte bu hale gelecek...
TRABZON'un Çaykara ilçesinde yer alan ve eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılayan Uzungöl'ün çevresi yeniden düzenleniyor... Alana özgü doğal yapı korunarak yapılacak projenin görselleri ortaya çıktı...
Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin 1. etabı için 30 Haziran'da ihaleye çıkılacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yılda yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği, Trabzon ve Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle 2 etaptan oluşacak Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin ihale hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.
Çaykara ilçesinde yer alan ve eşsiz güzelliğiyle ziyaretçilerini karşılayan Uzungöl'ün çevresinin, alana özgü doğal yapı korunarak yapılacağına işaret edilen açıklamada, tarihi ve yöreye özgün iyileştirmeler yapmak amacıyla rekreasyon alanı Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi çalışmalarına başlandığı kaydedildi.
Açıklamada, proje kapsamında görsel estetiğe sahip, doğal, çevreye uyumlu, dayanıklı malzemeler kullanılarak Uzungöl ve çevresindeki günübirlik rekreaktif faaliyetlerin düzenleneceği ortamın sürdürülebilir bir şekilde yeniden oluşturulmasının amaçlandığına vurgu yapılarak, projede 2 bin metre uzunluğunda ahşap korkuluk, kaldırım, bazalt bordür ve rulo çim yapımını içeren 1. etap çalışmalarının, Trabzon Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararıyla onaylandığı ifade edildi.
Birinci etap proje ihalesinin, 30 Haziran'da yapılacağı vurgulanan açıklamada, 2. etap proje çalışmalarının ise devam ettiği aktarıldı.