Uzungöl'ün çehresi değişiyor! İşte bu hale gelecek...

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'de Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin 1. etabı için 30 Haziran'da ihaleye çıkılacak. Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yılda yaklaşık 3 milyon kişinin ziyaret ettiği, Trabzon ve Doğu Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle 2 etaptan oluşacak Rehabilitasyon ve İyileştirme Projesi'nin ihale hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.