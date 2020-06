Uluslararası Göç Filmleri Festivali heyecanı bu akşam başlıyor 26 bin Avro ödül var

Dünyanın en geniş katılımlı ve kapsamlı tematik film festivali olarak ilk kez düzenlenen Uluslararası Göç Filmleri Festivali bu akşam düzenlenen açılış töreniyle başlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlediği ve birçok ilke ev sahipliği yapan festivalin açılış töreninde yine bir ilk yaşanacak.

Gaziantep’te yapılması planlanan ancak salgın nedeniyle ertelenen festivalin açılış ve kapanış törenleri, fotoğraf gerçekliğine en yakın görüntüyü sunan gerçek zamanlı 3D sanal stüdyoda gerçekleştirilecek.

‘Artırılmış Gerçeklikle’ muhteşem açılış, bu akşam saat 20.00’de!

‘Artırılmış gerçeklik’ teknolojisiyle açılış sanal olarak Gaziantep’teki tarihi Mecidiye Han, 21 Haziran’daki kapanış ise İngiltere’deki Stonehenge Anıtı ile Göbeklitepe’nin dijital olarak harmanlanmasıyla oluşturulan sanal sahnede düzenlenecek.

Tören, organizasyonun mimarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sanal olarak Mecidiye Han’dan birlikte yapacakları açılış konuşmalarıyla başlayacak. Böylece dünyada ilk kez uluslararası bir etkinlik, Türk mühendisler tarafından yapılan özel uygulamayla birlikte görüntünün sanal mı gerçek mi olduğunun anlaşılmadığı özel sahnelerin üretildiği teknolojiyle izleyicilerle buluşmuş olacak.

Sürpriz isimlere Onur Ödülü ve Sınırsız İyilik Ödülü

Yeni nesil açılış töreninde dünyaca ünlü isimlerin yer aldığı dev jüri ile Uluslararası Uzun Metraj, UNICEF Uluslararası Kısa Film ve Aynı Gemi Kısa Film olmak üzere üç kategoride yarışacak filmler de tanıtılacak.

Hafızalardan uzun süre silinmeyecek törende çok önemli isimler gecenin sürprizi olacak. Oscarlı bir oyuncuya ‘Onur Ödülü’, bir başka oyuncuya ise ‘Sınırsız İyilik Ödülü’ verilecek.

Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nin açılış töreninde ‘göçün sesi’ de sahne alacak. Dünyanın dört bir yanından 20’den fazla sanatçının dijital olarak bir araya geldiği ve Gaziantep Yolunda türküsünü özel enstrümanlar ile seslendirdiği performans, açılış gecesinde izleyici ile buluşacak.

Saat 20.00’de başlayacak Uluslararası Göç Filmleri Festivali açılış töreni CNN Türk, festival sitesi ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.

Dev jürinin başkanı Nuri Bilge Ceylan

Festivalin Onursal Başkanlığı’nı Suriye asıllı Süryani bir göçmen olan Oscarlı oyuncu F. Murray Abraham; 8 filmin yarıştığı Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nın jüri başkanlığını ise ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstleniyor. Nuri Bilge Ceylan’ın başkanlık ettiği jüride ise ABD’li oyuncu-yönetmen Danny Glover, Bosna’nın en iyi oyuncusu olarak anılan Emir Hadzihafizbegovic, Çin asıllı ABD’li oyuncu Joan Chen, Avrupa’nın en bilinen ödüllü kadın yönetmenlerinden Danimarkalı Lone Scherfig, üç Oscar ödüllü İngiliz kostüm tasarımcısı Sandy Powell, İran'ın Cannes Ödüllü oyuncusu Seyyid Şahap Hüseyni gibi birbirinden önemli isimler yer alıyor..

Altın Palmiye ödüllü Nuri Bilge Ceylan, festivalde jüri başkanı...

‘Uzun Metraj’da 8 film yarışacak

For Sama/Sama İçin (İngiltere, ABD / 2019)

Midnight Traveler/Gece Yolcusu (Amerika, Katar, Kanada, İngiltere / 2019)

Omar And Us/Omar ve Biz (Türkiye / 2019)

Kızım Gibi Kokuyorsun/Scent Of My Daughter (Türkiye, Amerika, Fransa / 2019)

Oskar&Lilli (Avusturya / 2020)

Oğlum Gibi/Just Like My Son (İtalya, Hırvatistan, Belçika / 2018)

Rafaël (Hollanda, Belçika, Hırvatistan / 2018)

The Merger/Extra Time (Avustralya / 2018)

26 bin Avro ödül dağıtılacak

Dünyada ve Türkiye’de son beş yılda önemli festivallerde ödüle layık görülmüş filmler; Uluslararası Uzun Metraj ve Uluslararası Kısa Metraj olmak üzere üç kategoride yarışacak. Yarışma sonucunda; ‘En İyi Uzun Metraj Film’ 15 bin Avro, En İyi Kısa Metraj Film’ ile ‘İlham Verici Senaryo’ 5 bin Avro para ödülünün sahibi olacak. Ayrıca, Aynı Gemi- Same Boat adıyla düzenlenecek bir başka kısa metraj film yarışmasında da yine birinciye bin Avro ödül verilecek.

Filmlere rezervasyon yaptırmayı unutmayın

45 filmin gösterileceği çevrimiçi olarak gerçekleştirilen festivalde tüm gösterimler ücretsiz olacak. Sinemaseverlerin filmleri izlemek için www.festivalscope.com sitesine üye olması ve sınırlı sayıda gösterim için rezervasyon yaptırması gerekiyor. 24 saat rezerve edilebilen filmler izlenmediğinde listeden silinerek bilet bir başka sinemasever için yeniden aktifleştiriliyor.

Masterclass, atölyeler, paneller…

‘Uluslararası Göç Filmleri Festivali’nde dünyanın dört bir tarafından ünlü isimler ile tecrübe paylaşımları gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda kişinin katılabileceği; yönetmen ve oyuncunun deneyimlerini aktaracağı özel Masterclass etkinlikleri festivalin en keyifli anlarından olacak. Festival boyunca yine alanında uzman isimlerle atölyeler, sinema profesyonelleri ve sektörel konuklarla festivalin Instagram hesabından paneller düzenlenecek.

