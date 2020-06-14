HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

İzmit'te torbacıdan polise pişkin sözler! Ayıp size

İZMİT’te polisler hakkında 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Y.'yi iki bina arasındaki boşlukta yakaladı. Tahtaları üzerine koyarak kendini gizlemeye çalışan Cüneyt Y., "Ayıp be size, yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi

Abone ol

İzmit’te 'Uyuşturucu madde ticareti' suçundan yargılanarak 12 yıl 4 ay hapis cezası alan Cüneyt Y. hakkında, cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkartıldı.

Şüphelinin bir depoda olduğunu tespit eden İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri, operasyon düzenledi. Deponun her yerini arayan ekipler, Cüneyt Y.'yi tahta ve hurda eşyaların bulunduğu iki bina arasındaki boşlukta saklanırken buldu.

Yakalayan polislere tepki gösterdi 

Bulunduğu yerden çıkmak istemeyen Cüneyt Y., kendisini gözaltına almaya gelen polislere, "Ağabey değer mi ya? 12 yıl diyeceksiniz 1 sene sonra. Ne demek ya? Allah’ınızı severseniz benim dosyama doğru düzgün bakmamış bile. Yazıklar olsun. Çıkın bir eve bakın. Ayıp be size, yazıklar olsun. Bir gün siz de öyle olursunuz. Gelmiyorum, öldürün o zaman. Sıkın bir tane kafama, en güzeli o olur" dedi.

Cüneyt Y. bir süre sonra bulunduğu yerden çıktı. Gözaltına alınan Cüneyt Y. polis merkezine götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ
Van'da şok olay! Taziyeye gidenlerde virüs çıktı ilçe giriş çıkışlara kapatıldı
Erdoğan İstanbul ile ilgili hedefini açıkladı İslami finans merkezi yapacağız
Balıkesir'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Sakarya'da Başak Demirtaş'a yönelik iğrenç sözler sarf eden şahıs yakalandı
Diyarbakır'da vaka sayısı patladı! Şehir eve kapandı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Başak Demirtaş açıklaması
ÖNCEKİ HABERLER
ABD’deki protestolarla ilgili Vladimir Putin’den ilk yorum
Mubariz Gurbanoğlu'nun avukatından açıklama
Fenerbahçe Hollanda'dan forvet getiriyor
MHP lideri Devlet Bahçeli'den flaş Ayasofya açıklaması! Allahın emri...
Sorumluluk sınavına kimler girecek hangi konular çıkacak?
Eskişehir Ankara hızlı tren bileti kaç para kaç durak var?
Yorumlar