Fenerbahçe Hollanda'dan forvet getiriyor

Önümüzdeki sezon için kadrosuna santrfor takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, Heracles forması giyen Cyriel Dessers'ı listeye aldığı öğrenildi.

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Yeni sezon için transfer çalışmalarını Emre Belözoğlu önderliğinde sürdüren Fenerbahçe, golcü arayışlarını sürdürüyor.

Önümüzdeki sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen sarı-lacivertliler, listesindeki isimler konusunda ince eleyip sık dokuyor.

Dessers'i istiyor

Santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de listeye alınan son isim Hollanda Ligi'nde Heracles forması giyen Cyriel Dessers oldu.

Kanarya'nın, Nijerya asıllı futbolcu için henüz resmi bir teklifte bulunmadığı ancak yakın bir zamanda kadrosuna katmak için Hollanda ekibiyle temasa geçeceği öğrenildi.

1 yıl daha sözleşmesi var

Cyriel Dessers'in, Heracles ile 1 yıl daha sözleşmesi var.

Şu anki değeri 3 milyon euro civarında olan 25 yaşındaki oyuncunun, fiyatının aşağı çekilebileceği de belirtildi.

15 gol, 5 asist

Bu sezon Hollanda Ligi'nde 15 gol, 5 asist yapmayı başaran Nijerya asıllı oyuncu, milli takıma da çağrılmaya başlandı. 1.85'lik golcü her iki ayağını da çok iyi kullanabiliyor.