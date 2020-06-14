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Mubariz Gurbanoğlu'nun avukatından açıklama

2 gün önce Azeri asıllı iş insanı Mubariz Masimov Gurbanoğlu hakkında yürütülen FETÖ soruşturma tamamlanmış iddianamenin detayları ortaya çıkmıştı. Gurbanoğlu cephesinden söz konusu iddialara yanıt geldi.

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Mubariz Gurbanoğlu'nun avukatı müvekkilinin asılsız ve iftiralara maruz kaldığını öne sürerek yazılı bir açıklama yaptı. İşte o açıklama; Kamuoyunun Bilgisine;

Müvekkilim Mubariz Gurbanoğlu hakkında tanzim edilen iddianame henüz görevli mahkeme tarafından değerlendirme aşamasındayken ve soruşturmadaki gizlilik kararı kalkmadığı halde 12.06.2020 tarihinden bu yana bazı basın yayın organlarında müvekkilim Mubariz Gurbanoğlu hakkında asılsız ve iftira boyutuna varan tanık anlatımlarının gerçekmiş gibi manşet yapılarak yargılamayı yapacak mahkeme üzerinde baskı oluşturulmaya ve kamuoyunda algı yaratılmaya çalışıldığını görmekteyiz.

Bazı basın yayın organlarının basın hürriyeti ile bağdaşmayan ve soruşturmanın gizliliğini ihlal eden bu tutumu müvekkilimin itibarını zedelemeye yönelik algı operasyonunun ve kendisine karşı kurulan komplonun devam ettiğinin göstergesidir. 

Bu sebeple müvekkilim hakkında bir kısım yaygın medyada çıkan bu tarz haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirterek kamuoyuna saygılarımızı sunarız. 14.06.2020

Mubariz Gurbanoğlu Vekili
Av. Fatih Turhan

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