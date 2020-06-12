Mubariz Masimov hakkında FETÖ iddianamesi tamamlandı! İşte suçlamalar

FETÖ'ye üye olma suçundan tutuklanan Azeri asıllı iş insanı Mubariz Gurbanoğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamenin detayları da ortaya çıktı...

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İş insanı Mubariz Gurbanoğlu'nun FETÖ'nün tepe yöneticilerinden Akın İpek, Suat Yıldırım, Süleyman Uysal ile yoğun telefon irtibatı olduğu ortaya çıkmıştı. Örgütün Rusya imamı Ahmet Hamdi Vural'la da işyerinde görüştüğü tespit edilen Mansimov'un, bu isimle yaptığı görüşmelerde tedbir amaçlı sinyal kesici 'Jammer' isimli alet kullandığı belirlenmişti.

Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında Palmali Grubu'nun kurucusu Mubariz Gurbanoğlu gözaltına alınmış, çıkarıldığı adli makamlarca 'FETÖ'ye üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

İddianame tamamlandı, ayrıntılar ortaya çıktı

Gurbanoğlu ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Şüpheli işadamı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 26 sayfalık bir iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianame 3 bölümden oluştu. Mubariz Gurbanoğlu'nun eylemleri tek tek anlatılan iddianamede, tanık ifadeleri de yer aldı.

17-25 Aralık'tan sonra da devam etti

İddianamede, Gurbanoğlu'nun 17/25 Aralık süreci öncesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile olan yoğun irtibatının 17/25 Aralık süreci sonrasında dahi devam ettiği, örgütün birçok alandaki yöneticileri ile 2016 yılına kadar yoğun irtibat ve birlikteliğinin devam ettiği kaydedildi. Örgütün yurt dışı yapılanmasından sorumlu Ahmet Hamdi Vural ile gizlilik esasına dayalı görüşme ve irtibatının olduğu, kayıt ve görüşmelerinin tespitini engellemek amacıyla jammer cihazlarıyla görüşmelerin içeriğinin öğrenilmesini engellemeye çalıştığı belirtildi.

Gülen'in kişisel eşyalarından müze

Örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile yüz yüze görüşüp kişisel eşyalarını dahi alıp kurmuş olduğu müzede sergileyecek kadar örgüte yüksek aidiyet içerisinde hareket ettiği, yurt dışında bulunan okul ve derneklerin varlık ve faaliyetlerini sürdürebilmeleri amacıyla maddi yardımda bulunmak ve yönetimsel eylemlerle işlemlerde bulunduğu ifade edildi.

Örgütsel tavır ve talimatlar doğrultusunda faaliyet

İddianamede, gözaltı ve savunma delil tespiti sürecinde FETÖ/PDY örgüt mensupları ile benzer şekilde savunma yapmayı reddederek örgütsel tavır sergilediği kaydedildi. Bu oluş sekli ile şüphelinin eylem sürekliliği, yoğunluğu ve çeşitliliği göz önüne alındığında şüphelinin örgüt içerisinde çeşitli ve yoğun şekilde tespit edilen eylemleriyle örgüt ile organik bağ içerisine girip örgüt talimatları doğrultusunda faaliyetlerinin bulunduğuna dair delillerin elde edildiği belirtildi.Savcılık, şüphelinin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

'Gülen'i övünüz...'

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre ise, iddianamede Mansimov’un evinden çıkan materyallere de dikkat çekildi. İş adresinde mavi klasör içerisinde Rus ‘Izvestye’ Gazetesi üzerinde ‘Fetullah Gülen’i Gazetede övünüz’ ibaresi bulunan gazete kupürü ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Söz konusu materyallerle ilgili bilirkişi incelemesinin devam ettiği öğrenildi.

Gülen'in yeğeniyle Bodrum'dan Rusya'ya özel uçuş

Mansimov’un firari Akın İpek’le 2010’den 2015’e kadar 67 kez iletişim kaydının bulunduğu belirlendi. Mansimov’un Gülen’in yeğeni Selman Gülen ile 2013 Ağustos ayında Bodrum’dan Rusya’ya özel uçakla geçtikleri tespit edildi.

Uçağını Gülen'e sunmuş

Mansimov hakkında ifade veren tanık A.A’nın ifadesine göre Mansimov, elebaşı Fetullah Gülen’i 2009 veya 2010 yıllarında ziyaret etti. Burada Mansimov Gülen’e , ‘Ne zaman dönüyorsunuz’ şeklinde sordu. Gülen ise, ‘Belli değil’ cevabı verdi. Bu cevap üzerine Mansimov, ‘Uçağım burada hazır isterseniz sizi her zaman götürebiliriz, bu ülkenin size ihtiyacı var’ şeklinde beyanda bulunduğu iddia edildi.