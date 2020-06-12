13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı İstanbul'da var mı?

Haftasonunun yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş haftasonu sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyor. Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı getirmiş fakat Erdoğan iptal etmişti. Peki bu haftasonu yani 13-14 Haziran'da sokağa çıkma yasağı olacak mı Bilim Kurulu açıklaması geldi mi?

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İSTANBUL'da haftasonu sokağa çıkmak yasak olacak mı araştırması bugün vatandaşların gündeminde. Geçtiğimiz hafta gece saatlerinde İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sokağa çıkma yasağı iptal edilmişti. Gözler bu hafta sonu yasak olacak mı sorusunun cevabında. İnsanların birçok tedbiri göz ardı etmesi, maske kullanımının az olması ve sosyal mesafenin korunamaması yasak beklentisini arttırdı. Bu haftasonu yasak var mı kararı için Bilim Kurulu'nun açıklamaları bekleniyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı için son karar, Bilim Kurulu'nun tavsiyesine göre verilecek. Ancak şu durumda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Önceki hafta,İçişleri Bakanlığı tarafından genelge yayımlanmış, bu genelgenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.” cümlesi ile yasağın iptal olduğunu duyurmuştu.

Bu hafta yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 65 yaş ve üstü vatandaşların haftanın her gün saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabileceklerini söyledi. Sinema, tiyatro, gösteri merkezi gibi işletmeler 1 Temmuz'dan itibaren belirlenen kurallara göre faaliyete geçebileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan hafta sonu kısıtlaması ile ilgili bir açıklama yapmadı

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İPTAL ETMİŞTİ

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlama ile ilgili genelge yayınlanmış, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı belirtilmişti. Daha sonra 5 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada yasağın iptal edildiğini duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması:

"Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye’de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı.

Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı.

Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.