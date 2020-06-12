Samsun'da sapıklığın dikalası! Ambulansla götürülürken hemşireyi taciz etti

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde yaşanan taciz olayı 'sapıklığın da bu kadarı' dedirten cinsten.. Kendisini hastaneye götüren 112 sağlık personeline 'ambulans içinde elle tacizde' bulunan şahıs, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.

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Samsun'da ahlaksız bir şahıs ambulansla götürülürken araç içerisindeki hemşireyi taciz etti.

Edinilen bilgiye göre, parkta alkol komasına girdiği iddia edilen İ.G.'yi (34) gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans sevk edildi. Hastaneye götürülmek için ambulansa konulan İ.G.'nin ambulans içinde sağlık görevlisi 29 yaşındaki kadını elle taciz ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan İ.G., Gazi Polis Merkezine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan İ.G., Samsun Adliyesine sevk edildi.