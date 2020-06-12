Sivas'ta Kızılırmak'tan cesetler çıktı! 4 kişiyi aldı 3 kişiyi verdi
Kızılırmak'a giren 3 çocuk ve onları aramak için suya girip kaybolan 1 kişiden kötü haber var. Çocukların cesedine ulaşıldı 1 kişi kayıp
SİVAS'ın Kızılkavrak köyü yakınlarında serinlemek için Kızılırmak'a giren 3'ü çocuk, 4 kişi kayboldu. Saatlerdir arama çalışması yapan görevliler 4 kişiden 3 çocuğun cesedine ulaştı. Talihsiz çocukların yakınları haberi duyunca sinir krizleri geçirdi. Kayıplardan geriye kalan 1 kişi için ise arama çalışamaları son sürat devam ediyor...
Edinilen bilgiye göre olay Sivas’a 15 kilometre mesafedeki Kızılkavrak köyü yakınlarında meydana geldi. Serinlemek için Kızılırmak’a giren 4 çocuktan 3’ü bir daha çıkamadı.
Arkadaşlarının boğulduğunu düşenin çocuklardan biri, bölgede mevsimlik işçi olarak çalışan ailelerinin yanına giderek durumu haber verdi. Aileler olay yerine koşarak çocuklarını bulamayınca 112’den yardım istendi.
Çocukları aramak için suya giren bir yetişkin de suda kayboldu. AFAD ve jandarma ekipleri boğulduğu düşünülen 3’ü çocuk 4 kişinin bulunması için ırmakta arama çalışması başlattı.