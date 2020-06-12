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Kayseri'de yılanlara seslenen adam! Metresini 300 TL'den yakalıyor

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de 'yılan avcısı' olarak bilenen İsmail Kara (48), evlere giren yılanları eliyle koymuş gibi bulup yakalıyor. Yılan yakalama işini kendine gelir kapısı yapan Kara, 'Yılanın metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum' diye konuşuyor.

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Kayseri'de havaların ısınmasıyla birlikte birçok bölgede uzunluğu 1 ile 3 metre arasında yılan görülmeye başladı.

Yılanların korkulu rüyası oluyor

Dün de Sarıoğlan ilçesi Güzelyazı Mahallesi’nde Mustafa Sayit'e ait evin bahçesine yılan girdi. Paniğe kapılan Sayit, yılanı çıkarmak için ilçede 'yılan avcısı' olarak bilinen İsmail Kara'dan yardım istedi. Kara, bahçeye gelerek paniğe neden olan yılanı elleri ile yakalayarak, ilçe dışında doğaya bıraktı.

"15 dakikada yılanı elleri ile buldu"

Mustafa Seyit, bahçedeki yılan görünce korktuklarını söyleyerek, "Aklıma ilçede 'yılan avcısı' olarak bilinen İsmail Kara geldi. Komşuların yardımı ile telefonuna ulaştığım Kara'yı aradım. Eve geldi ve 15 dakikada yılanı elleri ile buldu" dedi.

"Yılanların türünü adım gibi biliyorum"

'Yılan avcısı' Kara ise, "Ömrüm dağlık alanlarda geçti. Yılanların türünü adım gibi biliyorum. Talep fazla olunca yılanı para karşılığı yakalıyorum. Yılanı metresini 300 TL'den yakalayıp, insanları büyük bir dertten kurtarıyorum. Hatta Sarıoğlan dışından yakın il ve ilçelere de çağırıyorlar. Hayvanlar sevildiğini anlayınca insanlara zarar vermez ama bölgedeki bazı yılanlar zehirli olabiliyor" diye konuştu.

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