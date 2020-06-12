Mardin'de 2 çocuk babası arazi anlaşmazlığı yüzünden öldürüldü

MARDİN'de arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 çocuk babası Kenan Aba (41) öldü. Ölümüne sebep olan akrabası A.A. ise gözaltına alındı.

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Olay, dün gece saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Sakalar Mahallesi'nde meydana geldi.

Kavgada pompalı tüfek konuştu

Kenan Aba ile akrabası A.A arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kenan Aba, pompalı tüfekten çıkan saçmaların vücuduna isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aba, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını kaybetti.

2 çocuk babası Kenan Aba'nın cenazesi otopsi için Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken A.A. gözaltına alındı. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.