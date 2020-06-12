Müyesser Yıldız hakkında ağır suçlamalar soruşturmada çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız Uğur ve Hadımköy Kışla Komutanlığı'nda görevli Astsubay Erhan B.'nin tutuklandığı, Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel’in adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

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"Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile astsubay E.B. tutuklandı, TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise serbest bırakıldı.

"Operasyona ait bilgileri telefonda dışarıya çıkartıyor" ihbarı

Soruşturmaya ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na 13 Kasım 2019’da yapılan bir ihbarda “Hadımköy Kışla Komutanlığında görevli Astsubay Erhan B., devlete karşı suç işlemektedir. Gizli kalması gereken operasyonlara ait bilgileri telefonla dışarıya çıkarttığı kanaatindeyim” bilgileri yer aldı.

Astsubay Erhan B.'nin telefonu dinlemeye alındı

Başsavcılık Terör Suçları Soruşturma Bürosu bu ihbarla soruşturmaya başladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili Veysel Kaçmaz’ın yürüttüğü soruşturmada, Astsubay Erhan B.'nin GSM hattına yönelik 2 Aralık 2019 - 2 Şubat 2020 tarihleri arasında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararı alındı.

Karar kapsamında tespiti yapılan konuşmalarda şüphelinin, Oda TV Ankara Haber Müdürü ve yazarı Müyesser Yıldız ve Tele 1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel’e “devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri” aktardığı tespit edildi.

"Türkiye terör örgütleriyle iş birliği yapıyor" dedi

Bu tespit üzerine Müyesser Yıldız ve İsmail Zeki Dükel’in cep telefon hatlarına 9 Ocak 2020 - 9 Mart 2020 tarihleri arasında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararı alındı. Erhan B.'nin telefon görüşmelerinde Türkiye tarafından Suriye’de yürütülen askeri operasyonlar hakkında bilgiler verdiği belirlendi. Erhan B., bilgilerin içeriğinin İdlib, İdlip çevresinde oluşturulan gözlem kuleleri, operasyonlara katılan birlikler, birliklerin bağlı olduğu komutanlıklar, askeri kimliğini referans olarak kullanarak halen Türkiye aleyhine faaliyetlerde bulunan etnik ve dini referanslı terör örgütleri ile devletin işbirliği yaptığı şeklinde söylemlerde bulundu.

ÖSO Libya'ya götürüldü bilgisini aldı köşesinde yazdı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nun, şüphelilerin konuşmalarının suç unsuru taşıdığını değerlendirerek tape hâline getirdiği, tamamı soruşturma dosyasına giren tutanaklarda şunlar yer aldı:

Şüpheli Erhan B., 20 Aralık 2019 tarihinde Oğuzhan isimli şahıs ile yaptığı görüşmede: Oda TV’de şüpheli Müyesser Yıldız tarafından yayımlanan TSK ile ilgili yazıların kendisine ait olduğunu ifade etti. Yine şüpheli Erhan B, 30 Aralık 2019 tarihinde şüpheli Müyesser Yıldız ile yaptığı görüşmede, "Özgür Suriye Ordusuna bağlı askerler Libya’ya götürüldü” şeklinde konuşarak bilgiler verdi. Verilen bu bilgiler üzerine şüpheli Müyesser Yıldız, 23 Şubat 2020 tarihinde “Suriye Milli Ordusu” ne zaman, nasıl ve hangi sıfatla Libya’ya gitti” başlıklı haber yayınladı.

Libya'da görevlendirilen komutanın açık isimini verdi

Şüpheli Erhan B., 13 Ocak 2020 tarihinde şüpheli Müyesser Yıldız ile yaptığı görüşmede, Libya’da görevlendirilen birliklerin komutanın Libya’ya gittiğini, komutanın ismini açıkça ifade ederek bildirdi. Müyesser Yıldız da 20 Ocak 2020 tarihinde Libya’ya hangi komutan gitti. Yerine kim geldi” başlıklı haber yayınladı.

Müyesser Yıldız Türk askerinin disiplinsizlik raporlarını istedi

Şüpheli Erhan B.'nin ifadesinde “...Müyesser Yıldız, benden 3 kez evrak göndermemi istedi. Bunlardan birincisi, şehit töreni yönetmeliği değişikliği, ikincisi Kanal İstanbul projesi kapsamında konumu değiştirilmesi planlanan kışlalar ile ilgili ve General Hamza Günalp Kışlası'nın taşınma işleminin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, üçüncüsü ise Suriye sınır hattının Türkiye ve Suriye tarafından bulunan Türk askeri personelinin karışmış olduğu disiplinsizlik olaylarını içeren raporu kendisine göndermemi istedi” dediği öğrenildi.

Eşimin Whatsapp'ına gönder

Erhan B.'nin ifadesinde Müyesser Yıldız'ın kendisinden belgeleri Whatsapp uygulaması üzerinden göndermesini istediğini belirterek “Ben de kendisine ‘Senin Whatsapp kullanmadığını biliyorum’ dedim. Bana, ‘Eşimin Whatsapp'ı var, numarasını veririm, oraya gönder' dedi. Ayrıca bir adres verdi, bu adrese de posta yoluyla göndermemi istedi..." dedi. Aynı şekilde Erhan B.’nin, şüpheli Müyesser Yıldız ile yapmış olduğu görüşme içeriklerinde suç unsuru taşıyan tüm bilgileri aynı şekilde şüpheli İsmail Zeki Dükel’e de ilettiği belirlendi.

Bilgilerin farklı yerlere aktarılıp aktarılmadığı araştırılıyor

Soruşturma kapsamında ayrıca Suriye ve Libya'daki askeri birlikler ve faaliyetlerle ilgili bilgilerin farklı yerlere aktarılıp aktarılmadığının da araştırıldığı öğrenildi.