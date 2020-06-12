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İmamoğlu'ndan Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni'ne çok sert yanıt

"Asla Türkiyeli hissedemiyor" paylaşımı yapan Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül'e yanıt veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Terör örgütlerinin peşinde koşan insanlar benim millî duygularımı ölçemez" ifadelerini kullandı.

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Fox TV canlı yayınına katılan İBB Başkanı İmamoğlu, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Karagül'ün Twitter'dan, "Yine Atina'yı sevindirmiş. Ayasofya'nın açılması için; 'Gerek yok' gibi bir şeyler zırvalamış. Asla Türkiyeli hissedemiyor." paylaşımına çok sert yanıt verdi.

İmamoğlu, "Terör örgütlerinin peşinde koşan insanlar benim milli duygularımı bırakın ölçmeyi ağzına almayı bile haddi olamaz. Onlar zavallılar. Geçmişte terör örgütleriyle yan yana duran, başta FETÖ olmak üzere, insanlar bize yorum yapamazlar." ifadelerini kullandı. 

"Ayasofya Camii bizim onurumuzdur"

Ayasofya'nın ibadete açılması tartışmalarını değerlendiren İmamoğlu, şu yorumu yaptı:

Ayasofya Camii İstanbul Fethi’nden beri bize emanet, tarihi bir emanet. Yüzde 97 oranında turizmin donduğu, İstanbul’da bütün otellerin kapalı olduğu, milyonlarca insanların işsiz kaldığı bu dönemde bu tartışma niye?  Bizim konumuz mu şu anda? Cumhurbaşkanı’nın seçimden önce açıklaması var burayla ilgili. Ayasofya Camii bizim onurumuzdur, bize emanettir. 

İmamoğlu, "Bu süreci siyasi zeminde konuşan ister benim partimden olsun ister başka bir partiden olsun sürece ihanet eder." düşüncesini dile getirdi. 

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