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Antalya'da 10 yıldır aranan firari yakayı ele verdi

ANTALYA'da hakkında 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan ve 10 yıldır firarı olarak aranan Abdullah Avşar (35), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Abdullah Avşar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Elmalı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekipleri, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ile 'nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Abdullah Avşar'ın, Elmalı ilçesindeki adresini belirledi. 10 yıldır firari olan Abdullah Avşar, dün Yörenler Mahallesi'ndeki evinde sivil jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Avşar, nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak Elmalı Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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