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Adapazarı'nda simitçinin ölümü! Silahını temizlerken kendini vurdu

Demirören Haber Ajansı

ADAPAZARI’nda, çalıştığı simit fırınında tabancasını temizlerken kendisini kazara vurduğu sanılan Süleyman Bakan (27), olay yerinde hayatını kaybetti.

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Semerciler Mahallesi Yamanlar Sokak’taki simit fırınında çalışan Süleyman Bakan, sabah saatlerinde imalathane bölümünde kendisini karnından vurdu.

Fırında çalışanların haber vermesi üzerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri, olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde Bakan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bakan’ın cesedi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü’nde bulunan otopsi merkezine götürüldü.

Polis, silahını temizlerken vurulduğu üzerinde duruyor

Polis, yaptığı incelemede Süleyman Bakan’ın, tabancasını temizlerken silahın ateş alması sonucu kazara kendisini vurduğu ihtimali üzerinde durdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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