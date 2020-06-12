Mustafa Akıncı'dan yeni skandal sözler! KKTC'de Türkiye'nin garantörlüğünü istemedi

TÜRKİYE ile ilgili haddini aşan ifadeleri nedeniyle daha önce tepkilerin odağı haline gelen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı aynı tavrını sürdürüyor.. Akıncı, Türkiye’nin garantörlüğü yerine İngiltere ve Yunanistan’ın da dahil olduğu ortak bir gücün Kıbrıs’ta konuşlanmasını teklif etti. Rum Kesimi ise Türkiye dışında üçüncü ülkelerden oluşacak teklife sıcak baktı.

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KKTC, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yeni bir skandal açıklamaya imza attı. Yavru vatan olarak addettiğimiz Kıbrıs'ın hakkını koruyan ve savunan Türkiye'nin tezlerine sürekli çamur atan Akıncı, bu kez açık açık Türkiye'nin garantörlüğünü istemediğini söyledi.

EHA Medya'daki habere göre; Türkiye’nin garantörlüğü yerine İngiltere ve Yunanistan’ın da dahil olduğu ortak bir gücün Kıbrıs’ta konuşlanmasını teklif eden Mustafa Akıncı'nın bu teklifine Güney Kıbrıs Rum Kesimi sıcak baktı.

Rumlar, Türkiye dışında üçüncü ülkelerden oluşacak küstah teklifi olumlu karşıladı.

Akıncı daha önce ne demişti?

Ther Guardian Gazetesi'nin “Kırım tarzı ilhak ihtimali” sorusunu “korkunç” diye yanıtlayan ve “Türkiye’nin kendi çıkarlarına aykırı” diye değerlendiren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendi vizyonunun tümüyle farklı olduğunu savunmuştu.

Akıncı, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi. Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti. Kıbrıs'ta federal çözümüne bir an önce varılması gerektiğini ifade eden Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi.

Akıncı, "Kıbrıslı Türkler laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istiyor" diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Kırım'ın ilhakı" gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye bağlanmasının "korkunç" olacağı açıklamalarına siyaset dünyasından çok sayıda tepki gelmişti.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Akıncı, yaptığı açıklamalarla Türkiye Cumhuriyeti’ne ve milletimize karşı yaptığı saygısızlıktan dolayı özür dilemelidir" demişti. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise yaptığı yazılı açıklamada, "Mustafa Akıncı'nın işgal ettiği koltuğa layık olmadığı açıktır. Bu nedenle Cumhurbaşkanlığından derhal istifa ederek emaneti Kıbrıs Türklüğünün iradesine tevdi etmesi kaçınılmaz ve hayati bir sorumluluktur" ifadelerini kullanırken, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise, "Sayın Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği, Rumların çok hoşuna giden demeçtir" dedi.

Skandal sözler

Akıncı, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, operasyona açık bir destek belirtmediği gibi, Kıbrıslı Türklere yönelik katliamlara son veren 1974 Barış Harekatı'nın da bir savaş olduğunu savundu.

Akan su değil kan

Akıncı, "1974'te biz adına Barış Harekatı desek de bu bir savaştı ve akan da kandı. Şimdi Barış Pınarı desek de akan su değil kandır. Bu nedenle bir an önce dialog ve diplomasinin devreye girmesi en büyük dileğimdir" dedi.