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Samsun'da babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü

Demirören Haber Ajansı

SAMSUN'da Harun Y., (41) babasını arazi anlaşmazlığı yüzünden öldüren ve 15 yıl sonra hapisten çıkan Selami Gürtel'i (76) tüfekle vurarak öldürdü.

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Olay, dün saat 18.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Aşağıçinik Mahallesi'nde meydana geldi.

2005'te babasının öldürüldüğü yerde vurdu

Harun Y.'nin babası İsmail Y., 2005 yılında arazi meselesinden çıkan kavgada Selami Gürtel tarafından öldürüldü. Olaydan sonra tutuklanan Gürtel, 15 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Mahalleye dönen Gürtel, dün olayın yaşandığı araziye gitti. Harun Y., takip ettiği Gürtel'i, babasını öldürdüğü arazide tüfekle vurarak öldürdü sonra tüfeği yere atarak kaçtı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Bürosu ekipleri sevk edildi. Selami Gürtel'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ekipler, Harun Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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