HABER /  YEREL
ADV Olmak istediğin yerde İzmir'in kalbinde!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Uşak'ta korona virüslü hasta hemşireye saldırdıktan sonra 3. kattan düşerek öldü

İhlas Haber Ajansı

UŞAK'ta korona virüs tedavisi gören 53 yaşındaki adam tedavi gördüğü odada hemşirelere saldırdıktan sonra 3. katın penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Abone ol

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir süredir korona virüs (Covid-19) tedavisi gören Yunus Şentürk (53), kaldığı odada hemşirelere saldırdı. Daha sonra odadan aşağıya düşen Şentürk hayatını kaybetti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme neticesi düşen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi alması dikkatlerden kaçmadı.

İntihar mı etti düşerek mi öldü araştırılacak

Savcının incelemesinin ardından yaşlı adamın cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Şahsın, intihar mı ettiği, düşerek mi öldüğü yapılan incelemenin ardından kesinlik kazanacak.

Özel kıyafetlerle çalıştılar

Öte yandan şahsın virüs testinin pozitif olması sebebiyle olay yerine gelen ekipler özel kıyafetler ile müdahale etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ayasofya İmam Hatibi Önder Soy anlattı: 4 yılda 7 kişi ezandan etkilenerek Müslüman oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Otobüs bileti tavan fiyatında indirim! İşte yeni ücret tarifesi
Trump ve Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken FETÖ detayı
Online sınavda porno izleyen Hasan Kaval istifa etti bakın kendini nasıl savundu
CHP ve İYİ Parti'den "Süper Lig yayınını TRT yapsın" önerisi
Polise çarpıp kaçan otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Maçka Parkı'nda dehşet! Kırık bira şişesiyle boğazı kesildi
ÖNCEKİ HABERLER
THY ABD uçuşlarına yeniden başlıyor! Tarih verildi
Rebrov'dan Fenerbahçe iddiasına yanıt
Bakan Murat Kurum'u Dalyan İztuzu'ndaki kirlilik isyan ettirdi
Şanlıurfa'da 21 bina ve bir sokak karantinaya alındı
Irkçılık karşıtı yeni gösteriler öncesi Churchill'in heykeli korumaya alındı
'İlyas Salman öldü' haberleri yayılmaya başlayınca cevabı kendisi verdi
Yorumlar 3 yorum