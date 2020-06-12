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Derbide kazanan taraf Sevilla

La Liga, 28. haftadaki Endülüs Derbisi ile yeniden perdelerini açtı. Derbide Sevilla, Real Betis'i 2-0 yendi.

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La Liga, corona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yaklaşık 3 ay sonra yeniden başladı. Derbide Sevilla ile Real Betis karşı karşıya geldi.

Ramon Sanchez Pizjuan'da, corona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçı evsahibi Sevilla 2-0 kazandı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56'da Lucas Ocampos (penaltı) ve 62'de Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando kaydetti.

Sevilla bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Real Betis ise 33 puanda kaldı.

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