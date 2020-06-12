Derbide kazanan taraf Sevilla
La Liga, 28. haftadaki Endülüs Derbisi ile yeniden perdelerini açtı. Derbide Sevilla, Real Betis'i 2-0 yendi.Abone ol
La Liga, corona virüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından yaklaşık 3 ay sonra yeniden başladı. Derbide Sevilla ile Real Betis karşı karşıya geldi.
Ramon Sanchez Pizjuan'da, corona virüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan maçı evsahibi Sevilla 2-0 kazandı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 56'da Lucas Ocampos (penaltı) ve 62'de Galatasaray'ın eski futbolcusu Fernando kaydetti.
Sevilla bu galibiyetle puanını 50'ye yükseltti. Real Betis ise 33 puanda kaldı.