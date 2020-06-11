HABER /  GÜNCEL
ADV Online eğitim veren kadromuzla bize her yer Üsküdar!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Maçka Parkı'nda dehşet! Kırık bira şişesiyle boğazı kesildi

Şişli Maçka Parkı'nda, laf atma iddiasıyla başlayan tartışmada bir hastanede psikiyatri bölümü asistanlı yapan Süleyman Dönmez, kimliği belirsiz bir kişinin kırık bira şişesiyle boğazını kesmesi sonuca ağır yaralandı.

Abone ol

İstanbul'un göbeğinde kan donduran bir olay yaşandı. Şişli Maçka Parkı'nda, bir hastanenin psikiyatri bölümünde asistanlık yaptığı öğrenilen Süleyman Dönmez, iki kadın meslektaşıyla parkın kapısına doğru yürürken, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiyle laf atma yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sürerken, kimliği belirsiz kişi elindeki bira şişesini kırdıktan sonra Dönmez'in boğazını kesti. Süleyman Dönmez kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan koşarak olay yerinden kaçtı.

Yardımına meslektaşları koştu
Saldırıda ağır yaralanan ve aşırı kan kaybeden Dönmez'in ilk yardımına, yanında bulunan meslektaşları ve çevredeki vatandaşlar koştu. Daha fazla kan kaybetmemesi için, bir vatandaşın verdiği tişörtle boğazına tampon yapılan Dönmez, ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis, eşkali belirlenen saldırganın yakalanması için çalışmalara başladı.

Görgü tanığı olay anını anlattı
Saldırıyı gören ve tampon yapılması için tişörtünü veren Aykut Fırtına "Biz burada oturuyorduk. İki arkadaş o taraftan geldi. Birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Birisi bira şişesini kırdı, arkadaşın boğazını kesti. Bayağı da kan kaybetti arkadaş. Geçmiş olsun. Olay anlık gelişti, iki dakikada olay oldu. Olayı gerçekleştiren arkadaş çıktı gitti. Biz müdahale edemedik, elinde kırık cam şişesi vardı" diye konuştu.

Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi

Maçka Parkı'nda psikiyatri asistanının boğazı kırık bira şişesiyle kesildi

SON DAKİKA HABERLERİ
11 Haziran Türkiye'deki koronavirüsü vaka ve ölü sayısı belli oldu
Joe Biden'den ABD Başkanı Donald Trump'a ağır suçlama
Meteoroloji, 4 il için dolu uyarısında bulundu
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge: Giriş yapan herkese sağlık kontrolü
Dolar Kuru kritik seviyeyi geçti! Dolar neden yükseliyor?
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un istifa etmeyi düşündüğü iddia edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Kurum: Deniz temizliği yaptığımız İztuzu'ndaki tablo içimizi acıttı
KKTC sınırları açıyor! İşte ülkeye giriş şartları
FETÖ'nün TSK'yı sızma taktiği deşifre oldu
Dürümlü şehitlerinin kanı yerde kalmadı
Trabzonspor'un kadrosu belli oldu!
Bursluluk sınavı tarihleri İOKBS kaç soru çıkacak kaç dakika?
Yorumlar