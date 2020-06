İletişim Başkanlığı'ndan 'İstanbul Yeditepe Konserleri' açıklaması!

İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesapları ve haberlerde yer alan "İstanbul Yeditepe Konserleri'nin 30 milyon liraya mal olduğu" şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, konserlere ilişkin asılsız iddia, yalan ve çarpıtma ile algı operasyonu yapanlar hakkında hukuki yollara başvurulacağını bildirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "İstanbul Yeditepe Konserleri"ne ilişkin, yalan ve çarpıtma içeren yorum ve haberler hakkında açıklama yapma gereği görüldüğü belirtildi. Devletin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde alınan tedbirlerden etkilenen bütün bireylere ve sektörlere yönelik geniş bir yelpazede çok boyutlu ve kapsayıcı destekler sağlandığı kaydedildi.

Tek tek bireylere sunulan maddi destek başta olmak üzere perakendeden ulaşıma, sanattan spora kadar birçok sektör ve kesimin desteklendiğine dikkati çekilen açıklamada "Ülkemizin ve milletimizin bu süreci en az etkiyle atlatmasına gayret gösterilmiştir. Bu süreçten en çok etkilenen sektörlerin başında gelen müzik sektörü de yalnız bırakılmamıştır. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kovid-19 ile mücadele tedbirleri nedeniyle evde kalmak zorunda olunan dönemde müzik camiasına destek amacıyla bir dizi konser etkinliği başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, böylece hem sektörün çarklarının yeniden dönmesinin sağlandığına hem de milletin müzisyenlerle ve kültür-sanat etkinlikleriyle buluşmasına imkan doğduğuna vurgu yapıldı.

Binlerce müzisyen, sektör çalışanı ve onların emekleri yok sayılmaktadır

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda 23 Nisan'da "7 Tepeden 7 Kıtaya", 19-26 Mayıs'ta "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" düzenlendiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"Programa, normalleşme sürecinde 'İstanbul Yeditepe Konserleri' adlı yeni bir konser serisi eklenmiştir. 9 Haziran'da başlayan ve bir ay boyunca her gün gerçekleştirilecek 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacaktır. Devletimizin sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğunu bir kez daha gösterdiği bu konserler sayesinde, müzisyeninden ses ve ışık teknisyenine, sahne amirinden teknik personele kadar binlerce sektör çalışanı için 3 ay sonra yeniden istihdam imkanı doğmuştur. Ne yazık ki bazı sosyal medya hesapları ve haberlerde 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nin 30 milyon liraya mal olduğu' şeklindeki bir yalanla etkinlikler karalanmaya çalışılmaktadır. Bu iddialar kesinlikle gerçek dışıdır. Bu gerçek dışı söylentilerle konserlerin arkasındaki binlerce müzisyen, sektör çalışanı ve onların emekleri de yok sayılmaktadır."

Konserler için toplam 5 binin üzerinde sanatçı, müzisyen ve çalışanın emek verdiğini ve alın teri döktüğüne vurgu yapılan açıklamada, şöyle devam edildi:

"Bu gerçeğe rağmen, sosyal medya başta olmak üzere diğer medya mecralarında İstanbul Yeditepe Konserleri'ne ilişkin asılsız iddia, yalan ve çarpıtma ile algı operasyonu yapanlar hakkında hukuki yollara başvurulacaktır. Nefretleriyle örülü karanlıklarında gerçekleri perdelemeye çalışanlar bilmelidir ki müzik susmaz."

İletişim başkan yardımcısı Özdemir'in paylaşımları

İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Twitter hesabından konserlere ilişkin paylaşımlarda bulundu. Özdemir, pandemi sürecinde devletin verdiği desteklerle her sektörün yanında olduğunu ve milyonlarca vatandaşa şefkat elini uzattığını belirtti.

Salgın stresini biraz olsun unutturmak ve müzik sektörüne destek amacıyla konserlerin organize edildiğini aktaran Özdemir, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletimizin sektör ayrımı yapmadan tüm kesimleri kucaklayarak başlattığı ekonomik ve sosyal destek kampanyaları ve başarılı süreç yönetimi tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Her sektördeki emekçi kardeşlerimizin hakkını gözetmek ve korumak devletimizin asli görevidir. Milletimizin salgın nedeniyle içinde bulunduğu sıkıntılı ortamı bir nebze olsun hafifletmek ve uzun zamandır durgun olan müzik sektörüne destek olmak amacıyla düzenlediği konserleri siyasi malzeme olarak kullanmak samimiyetten uzak bir eylemdir. Her sektöre destek olduğumuz gibi müzik sektörüne de destek olmak ve o sektördeki emekçilerin ailelerini düşünmek bir mecburiyettir. Emekçileri sadece kirli siyasetlerine alet edebildikleri sürece seven sözüm ona emekçi dostu çevreler bir kez daha gerçek yüzünü göstermiştir. Buradan tekrar ifade etmek isterim ki her sektörün yanında olduğumuz gibi sanat emekçilerimizin de yanında olmaya devam edeceğiz. Müzik susmayacak."