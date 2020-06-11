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Joe Biden'den ABD Başkanı Donald Trump'a ağır suçlama

Anadolu Ajansı

Eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat Başkan adayı Joe Biden, ABD Başkanı Donald Trump'a 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde 'oy çalma girişiminde bulunacağı' suçlaması yöneltti.

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Eski Başkan Yardımcısı ve Demokrat Başkan adayı Joe Biden, katıldığı bir televizyon programında 5 ay sonra yapılacak başkanlık seçimleri hakkında açıklamalarda bulundu. 

"En büyük endişem bu başkan bu seçimde oy çalmaya çalışacak" değerlendirmesinde bulunan Biden, "Bu adam, (ön seçimlerde) postayla oy kullanımının hileli olduğunu söylerken bir taraftan da oval ofiste oturduğu masasının ardında postayla oy kullandı"  dedi.

Biden, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçimi kaybetmesine rağmen yenilgiyi kabul etmemesi durumunda ise üst düzey askerlerin onu Beyaz Saray'dan çıkaracağından emin olduğunu söyledi.

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