PKK'nın sözde yöneticileri kaçacak yer arıyor

Terör örgütü PKK'nın, TSK ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) ortak hava operasyonuyla, 10 milyon TL ödül ile 'kırmızı' kategoride aranan terör örgütünün sözde yürütme komitesi üyesi ve infazcısı 'Kasım Engin' kod adlı İsmail Nazlıkul'un (54) etkisiz hale getirilmesinin ardından korku ve paniğe kapıldığı; sözde yöneticilerini ana karargahtan ayırarak Kandil eteklerindeki Asos ve Pencevin bölgelerinde gizlemeye çalıştığı ortaya çıktı.

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İçişleri Bakanlığınca 'Terör Arananlar Listesi'nde 10 milyon TL ödülle 'kırmızı' kategoride aranan PKK'nın sözde yürütme konseyi üyesi ve infazcısı 'Kasım Engin' kod adlı İsmail Nazlıkul'un 21 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) röportaj için gelecek 3 kişiyle görüşeceği bilgisine ulaşıldı. Aynı gün saat 14.00'te bu 3 kişi ve yabancı bir sivil toplum kuruluşu temsilcisi ile görüştüğü belirlenen PKK'lı Nazlıkul'un röportajı örgüt propagandası yapan yayın organında 25 Mayıs'ta yayınlandı.

İHA izledi, Atmaca filo 1 tonluk mühimmatla vurdu MİT tarafından alınan sinyalle takibine başlanılan Nazlıkul'un Irak-İran sınırında bulunan Kandil dağı eteklerindeki Bradost bölgesinde gizlendiği ve karargah olarak kullandığı bina, İnsansız Hava Araçları (İHA) ile saptandı. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Sinyal İstihbaratı Başkanlığı ile Dış Operasyonlar Başkanlığının belirlenen binanın koordinatlarını TSK ile paylaşmasının ardından 26 Mayıs gecesi saat 03.52'de Diyarbakır'daki 2'nci Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üssü'ndeki Atmaca filosundan savaş uçakları F-16'lar havalandı. 150 kilometre mesafeye ulaşan savaş jetleri, Nazlukul'un içerisinde bulunduğu tek katlı bina, ısı güdümlü 1 tonluk akıllı mühimmatla tam isabetle vurup imha etti. Bombalanan binada Nazlıkul ile Irak uyruklu PKK kuryesi 1 kişi öldürüldü.

Örgüt içi infazcı, birçok eylemin planlayıcısıydı

Terörist İsmail Nazlıkul, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile eğitim aldıktan sonra Türkiye'de gerçekleştirilen birçok kanlı saldırının planlayıcısı oldu. Örgüte 1989'da Avrupa'da katılan Nazlukul, Lübnan'da PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın bulunduğu Bekaa kampında eğitim alıp, 1991-1994 yıllarında memleketi Kahramanmaraş kırsalında kaldı.

Nazlıkul, 1995-2005 yılları arasında yurt içinde birçok eylem planladı. Zap kampına 2006'da gidip bir yıl eğitmenlik yaptıktan sonra Irak/Gare alanında HPG Basın İrtibat Merkezi sorumluluğu yürüten Nazlıkul, 2012'de Kandil'e geçip örgütün sözde merkez komite üyeliğine getirildi. 8 yıldır örgütün sözde merkez komite üyesi olan, örgüt içi infazları da gerçekleştiren terörist Nazlıkul, 1994'te kaçırıldıkları dağdan evlerine dönmek isteyen 18 üniversite öğrencisini de kurşuna dizip öldürdü.

Nazlıkul'un çoğunlukla Irak Cumhurbaşkanlığı da yapan Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) faaliyet yürüttüğü İran sınırındaki bölgede gizlendiği ve örgüt üyelerini binadan yönlendirdiği ortaya çıktı.