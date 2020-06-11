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Trabzonspor'un kadrosu belli oldu!

Süper Lig'in 27.haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak lider Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. Kaptan Sosa da kadroda yer aldı.

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Süper Lig'in 27.haftasında Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak lider Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. Kafilede sakatlığı nedeniyle oynamayacağı haberleri çıkan kaptan Jose Sosa da yer aldı.

Salı günü Fenerbahçe ile Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçına çıkacak Trabzonspor'da Sosa'nın durumu maç saatinde belli olacak. Kadroda Kamil Ahmet Çörekçi ve Yusuf Sarı ise sakatlıkları nedeniyle yer almadı.

Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde;

UĞURCAN ÇAKIR

ERCE KARDEŞLER

ARDA AKBULUT

HÜSEYİN TÜRKMEN

GASTON CAMPI

MAJID HOSSEINI

MANUEL DA COSTA

MANOEL MESSIAS

JOAO PEREIRA

SERKAN ASAN

ABDURRAHİM DURSUN

FILIP NOVAK

DOĞAN ERDOĞAN

ABDULKADİR PARMAK

TAHA TUNÇ

JOSE SOSA

BADOU NDIAYE

GUILHERME

BİLAL BAŞACIKOĞLU

ABDÜLKADİR ÖMÜR

ANTHONY NWAKAEME

ALEXANDER SÖRLOTH

CALEB EKUBAN

KORAY KILINÇ

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