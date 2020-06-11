Türk uçakları Libya'ya peş peşe havalandı

Birçok devlet tarafından destekelenen terörist Hafter, Türkiye'nin meşru hükümete verdiği destek sonrası planladığı hiçbir şeyi gerçekleştiremedi.

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Bölgede egemen güç olmak için çaba gösteren devletlerin de planları Türkiye'nin oyuna girmesiyle birlikte emeline ulaşamazken, Türkiye bölgdeki varlığını korumaya devam ediyor.

Türkiye'nin, AB tarafından da tanınan resmi hükümete verdiği silah ve asker desteği Libya'daki tüm seyri tersine çevirdi.



Hafter, bölgeden kaçmak zorunda kalırken, Türkiye'nin bölgedeki egemenliği ise kağıt üzerindeki tüm planları bozdu.Hafter'in hızla kaçtığı Libya'ya Türkiye'den destek gitmeye devam ediyor. Son olarak Konya ve İstanbul'dan kalkan 3 adet C 130 Hercules ağır nakliye uçağı havalandı. Uçaklarının hedefinin Misrata olduğu öğrenildi.