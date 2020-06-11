HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Türk uçakları Libya'ya peş peşe havalandı

Birçok devlet tarafından destekelenen terörist Hafter, Türkiye'nin meşru hükümete verdiği destek sonrası planladığı hiçbir şeyi gerçekleştiremedi.

Abone ol

Bölgede egemen güç olmak için çaba gösteren devletlerin de planları Türkiye'nin oyuna girmesiyle birlikte emeline ulaşamazken, Türkiye bölgdeki varlığını korumaya devam ediyor.

Türkiye'nin, AB tarafından da tanınan resmi hükümete verdiği silah ve asker desteği Libya'daki tüm seyri tersine çevirdi.
 
 Hafter, bölgeden kaçmak zorunda kalırken, Türkiye'nin bölgedeki egemenliği ise kağıt üzerindeki tüm planları bozdu.Hafter'in hızla kaçtığı Libya'ya Türkiye'den destek gitmeye devam ediyor. Son olarak Konya ve İstanbul'dan kalkan 3 adet C 130 Hercules ağır nakliye uçağı havalandı. Uçaklarının hedefinin Misrata olduğu öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
TBMM Başkanvekili açıkladı! İşte Meclis'teki koronavirüs vaka sayısı
Ekrem İmamoğlu'na Ayasofya soruldu cevabı olay oldu!
Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'ın alacağı maaşı belli oldu
Bahçeli devreye girdi! CHP'li Özel'e yumruk atan MHP'li Kılavuz özür diledi
Bakan Berat Albayrak'tan 'TANAP' mesajı fotoğraf paylaşıp gurur duyduk dedi
Türkiye'den tarihi petrol hamlesi! Yeni dönem başlıyor
ÖNCEKİ HABERLER
Petrol fiyatları düşüşe geçti! Yeniden 40 doların altında
Burdur'un Tefenni Ülkü Ocakları Başkanı silahlı saldırıda yaralandı
CHP'li Kaya'dan YKS ve LGS'de kronik hastalığı olanlar için 'özel güvenlik tedbiri' çağrısı
Almanya'dan 'Türkiye'ye seyahat' açıklaması: Yakın iş birliği içerisindeyiz
Sivas'ta serinlemek için nehre giren 4 kişiden 2 çocuğun cansız bedenine ulaşıldı
Açı lisesi kayıt ücretleri kaç para oldu 2020-2021 yılı kayıt ödemesi
Yorumlar