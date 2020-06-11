CHP'li Özel'den 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne eleştiri: Yankesiciliktir

'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni sert şekilde eleştirerek "kırmızı çizgimizdir" diyen CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Tamamlayıcı emeklilik, kıdem tazminatına yankesiciliktir." ifadesini kullandı.

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Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi amaçlayan 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne ilişkin açıklama yapan CHP'li Özel, "Tamamlayıcı emeklilik lafını duyan işçimiz bilsin ki kıdem tazminatına el uzatıyorlar. Tamamlayıcı emeklilik demek kıdem tazminatına yankesicilik demek, senin kumbarayı boşaltıyorlar demek" diye konuştu.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son kabine toplantısının ardından duyurduğu 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni (TES) değerlendiren CHP'li Özel, kıdem tazminatının işçinin alın teri olduğunu söyledi.

"Bankamatiğe kart sokup çıkarır gibi işçiyi işten sokar çıkarırlar"

"Bir yerde birikir, gelecek güvencesidir. Kıdem tazminatı fonda durduğunda bir yerde, bankamatiğe kart sokup çıkarır gibi işçiyi işten sokar çıkarırlar" diyen CHP'li Özel, şöyle devam etti:

Geçmişte 3 konfederasyon, HAK-İŞ, TÜRK-İŞ, DİSK birlikte karşı çıkmıştı. Bu süreçte şimdi her zamanki gibi dönecekler, bunun adını değiştirmeye kalkıyorlar. Tamamlayıcı emeklilik.

Bundan sonra tamamlayıcı emeklilik lafını duyan işçimiz bilsin ki kıdem tazminatına el uzatıyorlar.

Sen geçen dönemlerde direndin diye geri çekildi, tamamlayıcı emeklilik demek kıdem tazminatına yankesicilik demek, senin kumbarayı boşaltıyorlar demek. 1 yıl çalışıp da 30 gün kıdem hakkı kazanıyorsun ya bunu 15 güne indirmek istiyorlar. Bunu bilmek demek.

"Kırmızı çizgimizdir"

Kıdem tazminatı konusunda Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'ın üç kırmızı çizgisinin doğru olduğunu, bunun savunulması ve korunması gerektiğini dile getiren Özel, sözlerini şöyle tammaladı: CHP olarak pozisyonumuz nettir. TÜRK-İŞ ve DİSK'in karşı çıktığı, geçmişte HAK-İŞ'in eleştirel beyanlarda bulunduğu kıdem tazminatı bizim de kırmızı çizgimizdir. Emekçiler neredeyse CHP orada duracaktır.