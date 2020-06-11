HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

AK Partili Ömer Çelik'ten CHP'li Kaboğlu'nun 'Sultanahmet müze olsun' sözlerine tepki

Anadolu Ajansı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun 'Sultanahmet müze olsun' önerisine tepki göstererek "Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış. Bir insan kendi coğrafyasına ve değerlerine nasıl bu kadar yabancı olabilir." dedi.

Abone ol

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, tüm dinlerin ibadethanelerine saygısını yıllardır yeni adımlarla pekiştiriyor. Bunlar ise her türlü saygısızlığı bu ülkenin parlementosunda yapıyorlar. Şiddetle kınıyoruz bu siyaseti." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu'nun, "Topkapı Sarayı da Ayasofya da müze olarak korunmalı hatta Sultanahmet de müze olmalı." sözlerine yönelik eleştirilerde bulundu.

"Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış"

"Akıl, idrak, izan bu mahalleye hiç uğramamış. Bir insan kendi coğrafyasına ve değerlerine nasıl bu kadar yabancı olabilir." ifadelerini kullanan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu zihniyeti şiddetle kınıyoruz. CHP derhal gereğini yapmalıdır. Her türlü toksik siyasetin aynı anlayıştan tezahür etmesi kimseyi şaşırtmıyor ama bunların artık ülkemizle rekabet içinde olan başka devletler için gerekçe üretmesi tahammül edilmez bir noktaya geldi. Açık ve net söylüyoruz. Bu şekilde düşünenler Libya meselesinden Doğu Akdeniz’e ve Suriye meselesine kadar sadece başka devletlerin tezlerini dillendiriyor.

Hükümet eleştirisi değil bu. Muhalefet etmek değil. Sistematik olarak başka devletlerin tezini savunuyorlar. Toksik bir siyaset bunların yaptıkları. Muhalefet etmek değil, siyaseti zehirlemek için konuşuyorlar. Türkiye tüm dinlerin ibadethanelerine saygısını yıllardır yeni adımlarla pekiştiriyor. Bunlar ise her türlü saygısızlığı bu ülkenin parlementosunda yapıyorlar. Şiddetle kınıyoruz bu siyaseti. Bunlarla mücadele etmeye devam edeceğiz."

İlgili Haberler
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'ndan skandal sözler: Sultanahmet de müze olmalı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Ayasofya İmam Hatibi Önder Soy anlattı: 4 yılda 7 kişi ezandan etkilenerek Müslüman oldu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP 'Af Yasası'nın iptal edilmesi için ikinci kez Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu
Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'ın alacağı maaşı belli oldu
Bahçeli devreye girdi! CHP'li Özel'e yumruk atan MHP'li Kılavuz özür diledi
Bakan Berat Albayrak'tan 'TANAP' mesajı fotoğraf paylaşıp gurur duyduk dedi
Türkiye'den tarihi petrol hamlesi! Yeni dönem başlıyor
AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda 2. istifa! Emre Cemil Ayvalı görevi bıraktı
ÖNCEKİ HABERLER
Türk hacker’lar Yunanistan’ı hackledi
Van'da 'Bozo' ile yapılan aramada uyuşturucunun çıktığı yere bakın
Turuncu listedeki İzzet Yiğit adlı terörist öldürüldü! İçişleri Bakanı Soylu açıkladı
Bağcılar'da güpegündüz cinayet! Parkta oturan kişiyi öldürdü
Fenerbahçe'nin konuğu Kayserispor
Eskişehir Ankara hızlı tren saatleri bilet alma kaç para 2020
Yorumlar