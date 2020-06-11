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Van'da 'Bozo' ile yapılan aramada uyuşturucunun çıktığı yere bakın

Demirören Haber Ajansı

VAN'da polis ekipleri şüphelenip durdurdu, narkotik köpeği 'Bozo' yakaladı. 6 kilo 25 gram metamfetamin yedek lastikte ele geçirildi. Olay sonrası bölgeye giden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, polisleri tebrik ederek 'Bozo' ile fotoğraf çektirdi.

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Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Özalp karayolu bölgesinde uygulama yaptı.

Yedek lastiğe gizlemişler ama burnundan kaçar mı..

Uygulama sırasında, şüphelendikleri otomobili durduran ekipler, arama yaptı. Narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan detaylı aramada, otomobilin yedek lastiği içerisine gizlenmiş 6 kilo 25 gram metamfetamin ele geçirildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Operasyonu gerçekleştiren polislere tebrik

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyetle sabah saatlerinde Van'a gelen Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş da operasyonun yapıldığı bölgeye giderek, operasyona katılan polisleri tebrik etti. Aktaş, narkotik köpeği 'Bozo' ile fotoğraf çektirdi.

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