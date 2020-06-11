Bahçeli devreye girdi! CHP'li Özel'e yumruk atan MHP'li Kılavuz özür diledi

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Meclis'te CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'e yumruk atmıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla CHP'li Özgür Özel ile görüşen MHP'li vekil, hatasını kabul ederek özür diledi ve helallik istedi.

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Meclis Genel Kurulu’nda yaşanan olay, MHP lideri Bahçeli’yi de rahatsız etti. Bahçeli’nin talimatı doğrultusunda MHP'li Vekil Kılavuz, CHP'li Özel’le özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Helallik istedi

Görüşmede MHP'li Kılavuz’un hatasını kabul ettiği ve özür dileyerek helallik istediği öğrenildi. Kılavuz’un ayrıca aynı gün saldırıya uğrayan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile de görüştüğü belirtildi.

Benzer olayların yaşanmaması şerhi

Yapılan görüşmelerle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgilendirildiği belirtilirken benzer olayların yaşanmaması şerhiyle konunun kapatıldığı öğrenildi.