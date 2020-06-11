Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? TOBB, TİSK, Türk-iş ve Hak-iş neden karşı çıkıyor?

DİSK toplantıya çağrılmadı

Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesiyle ilgili olarak dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla ile toplantı yaptı. Albayrak ve Selçuk toplantıda sunum gerçekleştirerek, kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik yapılacağını anlattı.