Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? TOBB, TİSK, Türk-iş ve Hak-iş neden karşı çıkıyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üzerinde çalışıldığını açıkladığı, içerisinde kıdem tazminatının fona dönüştürülmesinin yer aldığı 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' nedir? Hem patronları temsil eden TOBB ve TİSK, hem de işçileri Temsil eden Türk-iş ve Hak-İş bu tasarıya neden karşı çıkıyor? İşte tüm yönleriyle Tamamlayıcı emeklilik sistemi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, içerisinde kıdem tazminatının fona dönüştürülmesinin yer aldığı 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' nedir? İşverenleri temsil eden TOBB ve TİSK ile işçileri temsil eden Türk-İş, Hak-İş ve DİSK neden karşı çıkıyor? DİSK, "Bir isim değişikliği ile kıdem tazminatına yönelik saldırı var. Kesinlikle kabul etmeyeceğiz" dedi. Zorunlu Bireysel Emeklilik (BES) Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nin neresinde? İşte tüm ayrıntılarıyla Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2022'de hayata geçirilmek üzere dile getirdiği 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistem'nin (TES) içerisinde kıdem tazminatının fona dönüştürülmesi de yer alıyor. Ayrıca zorunlu BES de bu sistemin bir parçası.
DİSK toplantıya çağrılmadı
Kıdem tazminatının fona dönüştürülmesiyle ilgili olarak dün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi ve işveren örgütlerinin katılımıyla ile toplantı yaptı. Albayrak ve Selçuk toplantıda sunum gerçekleştirerek, kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik yapılacağını anlattı.
Ancak alınan bilgiye göre TOBB, TİSK, Türk-İş ve Hak-İş’in katıldığı toplantıda herkes değişikliğe karşı çıktı. İşverenlerin de değişikliğe karşı görüş bildirdikleri öğrenildi. İşçi tarafı da işveren tarafı da zamanlamanın çok yanlış olduğunu vurguladı. İşçi tarafı çekincelerini açıkça dile getirdi.