HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda 2. istifa! Emre Cemil Ayvalı görevi bıraktı

"FETÖ'yle AK Parti kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" sözleri tartışma yaratan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti.

Abone ol

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda bir süredir sular durulmuyor. Başkan yardımcılığı görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın ardından bu kez tartışma yaratan açıklamalarının ardından Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti.

"FETÖ'yle AK Parti kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" açıklamasıyla gündeme oturan Ayvalı, "farklı noktalara çekildi" sözleriyle kendini savundu.

"Partimin zarar görmemesi adına ayrılıyorum"

Ayvalı, istifa açıklamasında şunları kaydetti:

Dün akşam CNNTÜRK'te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ'nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır.

Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum. 

Ne olmuştu?

CNN Türk’te Ahmet Hakan’ın 'Tarafsız Bölge' programına konuk olan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı, FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik tartışma sırasında, AK Parti'nin "farklı darbecileri tasfiye etmek için" FETÖ ile bürokrasi alanında çalıştığını belirterek, "2002’de ben iktidara gelmişim, sene 2007-2008. Benim 1 müsteşar atamam için bu adamın genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım" diyen Ayvalı, "Bir tarafta darbeci Kemalist gelenek vardı, bir tarafta FETÖ vardı. Bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak mecburiyetinde kaldım. Mesele budur." ifadelerini kullanmıştı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İstanbul için AKOM'da acil sağanak yağış ve su baskını uyarısı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Diyarbakır’da vaka sayıları artıyor, ikinci dalga endişesi devam ediyor
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar açıklandı
Şampiyonlar Ligi İstanbul'dan alınıyor mu? Kasapoğlu'ndan kritik açıklama
Altın fiyatları yükselecek mi ünlü yatırım bankası Credit Suisse tahminini açıkladı!
TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez açıkladı Adana'ya 10 milyar dolarlık yatırım!
Çavuşoğlu Ayasofya'nın tapusunu gösterdi: Tartışmaya açılması manidar
ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma dönemi yeniden başladı
Bu sene karneler nasıl alınacak sınıfta kalma var mı 2020
Bir ile daha hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Ankara'da can pazarı! Freni boşalan kamyonet neden oldu
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti Süleyman Soylu paylaştı
12. sınıf mezuniyet puanı nasıl hesaplanacak 2020
Yorumlar 16 yorum