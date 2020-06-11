AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda 2. istifa! Emre Cemil Ayvalı görevi bıraktı

"FETÖ'yle AK Parti kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" sözleri tartışma yaratan AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti.

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AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nda bir süredir sular durulmuyor. Başkan yardımcılığı görevinden geçtiğimiz günlerde ayrılan eski AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın ardından bu kez tartışma yaratan açıklamalarının ardından Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti.

"FETÖ'yle AK Parti kol kola girdiyse bunu farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı" açıklamasıyla gündeme oturan Ayvalı, "farklı noktalara çekildi" sözleriyle kendini savundu.

"Partimin zarar görmemesi adına ayrılıyorum"

Ayvalı, istifa açıklamasında şunları kaydetti:

Dün akşam CNNTÜRK'te geçmişte siyaset üzerinde vesayet oluşturmak isteyen darbeci Kemalist anlayış ve FETÖ'nün güç mücadelesine ilişkin sözlerim farklı noktalara çekilmiş ve benim üzerimden partime zarar vermek isteyenler topluca bir dezenformasyon oluşturmuşlardır.

Partim ve davam benim için son derece değerlidir. Partimin zarar görmemesi adına iki yıldır onurla yürüttüğüm Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılıyorum.