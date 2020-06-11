HABER /  YEREL
ADV Geniş bir yelpazedeki e kaynaklarımızla bize her yer Üsküdar!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Ankara'da can pazarı! Freni boşalan kamyonet neden oldu

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da freni boşalan hafriyat yüklü kamyon, adeta dehşete neden oldu. Kırmızı ışıkta bekleyen 3 araca çarpan kamyonetin sürücüsü Ömer Ertekin, hayatını kaybetti. Kazayı 3 kişi de yaralı atlattı.

Abone ol

Kaza, öğle saatlerinde Yenimahalle ilçesi İvedikköy Mahallesi'nde meydana geldi.

Tam 3 otomobile çarparak durabildi

Ömer Ertekin yönetimindeki 06 K 9554 plakalı hafriyat yüklü kamyon, yokuş aşağıya seyir halindeyken freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen Elvan Özdeş yönetimindeki 06 L 7149 plakalı otomobil, Selman Taşçı yönetimindeki 26 NY 571 plakalı cip ve Ali Arslan Kaya kontrolündeki 06 YFM 95 otomobile çarptı. Kamyon, trafik lambası ve aydınlatma direğine çarparak durdu.

Kamyonetin sürücüsü hastanede vefat etti

Kamyonda sıkışan sürücü Ömer Ertekin ile yanında bulunan Akgül Ertekin ve Melike Ertekin ile cip sürücüsü Selman Taşçı, yaralandı. Ekiplerin çalışması sonucu araçtan çıkarılan Ömer Ertekin ile diğer yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Ömer Ertekin, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kazayı özetleyen ifade 'Üstümüze uçtu'

Yaşadığı kazayı anlatan sürücü Elvan Özdeş, "Freni patladı diyorlar; ama bence kırmızıda geçti. Kasasının arkasında da insan taşıyordu. Önce cipe, sonra bize ve direğe çarparak durdu. Herkes kendi canının derdine düştü. Hepimiz araçtan çıkmaya çalıştık" dedi.

Aynı otomobilde bulunan Şebnem Özdeş ise, kaza sırasında kırmızıda beklediklerini belirterek, "Tam yeşil yandı, hareket edecektik, üstümüze uçtu. 'Freni patladı' deniyor; ama çok hızlı geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti herhalde" diye konuştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Esenyurt'ta pazarcı protestosu! Vatandaş dökülen sebzeleri kapış kapış topladı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar açıklandı
Şampiyonlar Ligi İstanbul'dan alınıyor mu? Kasapoğlu'ndan kritik açıklama
Altın fiyatları yükselecek mi ünlü yatırım bankası Credit Suisse tahminini açıkladı!
Çavuşoğlu Ayasofya'nın tapusunu gösterdi: Tartışmaya açılması manidar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Sınıf tekrarı yapılabilecek
Pandemi hastanesinde 150 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı! Başhekim açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Kamudaki özel güvenlikler tek tip üniformaya geçti Süleyman Soylu paylaştı
Bilim insanları 15 trilyon atomu birbirine bağladı
Eyüpsultan'da oğlu öldürülen baba feryat etti
12. sınıf mezuniyet puanı nasıl hesaplanacak 2020
AK Partili Şamil Tayyar'dan kanallara 'Perinçek' tepkisi!
Bu sene karneler nasıl alınacak sınıfta kalma var mı 2020
Yorumlar