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Bakan Berat Albayrak Türk Kızılayı'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

Demirören Haber Ajansı

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk Kızılayı'nın 152'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı.

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Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç ve korumasız durumda olanların umudu Türk Kızılay'ının 152'nci kuruluş yıl dönümünü gönülden kutluyorum. Zor zamanlarda kahraman edasıyla fedakârca gayret eden gönüllü kardeşlerime de şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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