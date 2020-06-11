HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Antalya'da otomobil hem yandı hem yokuş aşağı gitti

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da seyir halindeyken alev alan otomobil, yokuş aşağı yana yana hareket etti. Otomobil çıkan yangının etkisiyle adeta küle dönerken sürücü canını zor kurtardı.

Abone ol

Olay, saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesindeki askerlik şubesi önünde meydana geldi.

Önce duman çıktı sonra alevler sardı

Ali İhsan Güneş (65) seyir halinde olduğu otomobilinden duman çıktığını fark etti. Güneş, yol kenarına park ettiği araçtan indi. Ancak ön lastikler aniden alev aldı. Freni boşalan otomobil, karşı şeride geçip, yokuş aşağı hareket etti. Yol kenarına park edilen araçları, sahipleri kurtarmak için çaba sarf etti. Yanan otomobil kaldırıma çarparak durdu. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yalçın Sayar, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sayar, sürücünün son anda araçtan indiğini, otomobilin ön lastiğinin alev alması üzerine freninin boşaldığını ve aracın kendiliğinden hareket ettiğini söyledi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da pencereden ne var ne yok attı Özel Harekat etkisiz hale getirdi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatları yükselecek mi ünlü yatırım bankası Credit Suisse tahminini açıkladı!
Çavuşoğlu Ayasofya'nın tapusunu gösterdi: Tartışmaya açılması manidar
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Sınıf tekrarı yapılabilecek
Pandemi hastanesinde 150 sağlık çalışanı koronavirüse yakalandı! Başhekim açıkladı
Fenerbahçe Nenad Bjelica 1+3 yıl söz kesti! İşte İstanbul'a geliş tarihi
Çin'de geliştirilen Kovid-19 aşısında sonuçlar iyi! Reuters son dakika duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Enka okulları kayıt ücretleri 2020-2021 kaç para oldu yıllık ücret tablosu
Hizmet ihracatına 500 milyon TL destek bütçesi! Salgın nedeniyle kullanılamadı
Türkiye Gerçekleri ve Ankara Kuşu için önemli karar
Karne ne zaman alınacak 2020 karneler nasıl verilecek?
Hisar lisesi ücretleri 2020-2021 kayıt kaç para olacak?
Kuruluş Osman Geyhatu Han kimdir tarihteki yeri Geyhatu ne demek?
Yorumlar