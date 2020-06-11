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Enka okulları kayıt ücretleri 2020-2021 kaç para oldu yıllık ücret tablosu

Bu sene koronavirüs nedeniyle özel okullar mart ayından beri kapalı. Özel okullarda telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak. 2020-2021 eğitim yılına az zaman kala veliler özel okul fiyatlarını araştırıyor. Enka okulları fiyatları bu sene yüzde 15 arttı. Peki Enka okulları kayıt ücretin kadar olacak? İşte 2020-2021 Enka okulları fiyat listesi...

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Özel okullar 2020-2021 eğitim öğretim yılı ücretlerini açıkladı. Koronavirüs nedeniyle bu sene özel okullarda eğitim mart ayında sona erdi, telafi eğitimi ise 15 Ağustos'ta başlayacak. Peki bu sene Enka okulları ücretleri ne kadar olacak? 

Enka okulları kayıtları 2019-2020 eğitim yılında 83 bin lirayken 2020-2021 yılında 93 bin olacak. 

Özel okullar yeni eğitim öğretim yılı için ücretlerini açıkladı. İstanbul için ortalama özel okul ücreti 15 bin liradan başlıyor, 100 bin liranın üzerine kadar çıkıyor. Özel Okullar Derneği Başkanı Nurullah Dal, yaptığı açıklamada şöyle dedi:

'Makul bir artış yapıldı'

"Bu seneki artış oranlarımız ortalama yüzde 11-12 civarlarında olacak. Makul bir artış yapıldı. Kiralar artıyor. Çalıştırdığımız insanlar, öğretmenlerimizin maaşlarında illa ki artış olacak. Vergiler, masraflar arttığı için böyle bir sonuca varılıyor."

Özel okul fiyatları ne kadar?

İşte bazı özel okulların zamlı fiyatları;
- Robert Koleji: 167 bin TL
- Hisar Lisesi: 97 bin TL
- Enka: 93 bin TL
- Açı lisesi: 85 bin TL
- En ucuz özel okul fiyatı ise ortalama 15 bin lira.

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