Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Sınıf tekrarı yapılabilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel gereksinimli öğrencilerin sınıf tekrarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldığını açıklayan Selçuk velilerin talep etmesi durumunda öğrencilerin sınıf tekrarı yapabileceğini söyledi.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı son dakika paylaşımında sınıf tekrarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Özel gereksinimli öğrencilerimizin, uzaktan eğitim sürecindeki ihtiyaçları doğrultusunda yeni bir düzenleme yaptık." diyen Selçuk şöyle devam etti:

Öğrencilerimiz, velilerimizin talebiyle sınıf tekrarı yapabilecek. Bir üst sınıfa geçen özel öğrencilerimizin ise telafi programlarımızla yanlarında olacağız.