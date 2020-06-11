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Kırşehir'de 4 canını kanserden kaybetti şimdi lösemili çocuklar için örüyor

İhlas Haber Ajansı

KIRŞEHİR'de babasını, iki ağabeyini ve annesini kanserden toprağa veren Münevver Aksu, sosyal medyadan başlatılan ’Kemoterapi alan çocuklar için örüyoruz’ kampanyasına dahil oldu. Öte yandan Aksu, lösemili çocuklara desteğin kendisine terapi gibi geldiğini söyledi.

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Kırşehir’de geçtiğimiz yıl başlatılan ’Kemoterapi alan çocuklar için örüyoruz’ kampanyasına da destek sunan Münevver Aksu, komşularından da çocuklar için örgü kampanyasına destek istedi.

Lösemi hastası çocuklar için başlatılan örgü kampanyasına da ailesinin 4 ferdini kanserden kaybetmenin etkisi ile gönüllü katılan Aksu, çocuklar için yaptığı örgünün kendine terapi gibi geldiğini söyledi.

Babasını karaciğer, bir ağabeyini lenf kanserinden ve..

Aksu, "Sosyal medyadan çocuklara örgü yapıldığını öğrendim, katıldım. Ben, ailemin 4 üyesini kanserden kaybettim. Babam, 32 yıl önce karaciğer kanserine yenik düştü. Ağabeyim lösemiden hayatını kaybetti. O acıyı atlatamadan büyük ağabeyim lenf kanserine yenik düştü. 10 ay sonra ise annem rahim kanserinden hayattan ayrıldı. Bu hayattan kopmalar sonrasında ise el işleri yapmaya başladım. Lösemili çocuklara destek ise bana terapi gibi geldi" dedi.

Örgüler bizzat lösemili çocuklara ulaşıyor

Kampanya kapsamında Kırşehirli kadınlar; atkı, bere ve oyuncak örerek lösemili çocuklara moral katkısı sunuyor. Kentte işletmecilik yapan ve sosyal medya üzerinden başlatılan projenin sorumlusu Zeynep İlhan da, lösemi tedavisi gören çocukları memnun etmek için örgü kampanyası başlattıklarını ve örgülerin satılmadığını para olarak da çocuklara gitmediğini belirtti.

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