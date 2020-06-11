HABER /  SPOR
ADV En ilgi çekici online teknolojimizle bize her yer Üsküdar!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Bülent Uygun: Sivas'tan puanlarla dönmek istiyoruz

Demirören Haber Ajansı

Yukatel Denizlispor teknik direktörü Bülent Uygun, Sivasspor mücadelesinden puanlarla dönmek istediğini söyledi. Denizlispor'a yakışır mücadele sergileyeceklerini belirten Uygun, performans anlamında çıkışlarının devam edeceğini aktardı.

Abone ol

Bülent Uygun, koronavirüs salgını arasından sonra 15 Haziran Pazartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor'la oynayacakları ilk maç öncesi açıklamalarda bulundu.

"Biz futbol adına kendi anlayışımız sergileyeceğiz"

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın mensuplarına konuşan deneyimli teknik adam, "Biz futbol adına kendi oyun anlayışımızı, felsefemizi ve bireysel yeteneklerimizi sergileyeceğiz. İnşallah Denizlispor'a yakışır bir şekilde futbol oynayıp, Sivas'tan puanlarla dönmek istiyoruz" dedi.

"Oyuncularda doku yaralanmaları büyük ihtimal olacak"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle Süper Lig'e verilen üç aylık arada herkesin futbola hasret kaldığını, normal yaşantıyı da etkileyen bu sıkıntılı süreçte hazırlık maçı yapamadıklarını ifade eden Bülent Uygun, "Oyuncularda kas, bağ, doku yaralanmaları büyük ihtimal olacak. İnşallah en az hasarla bu süreci geçiririz. Türk futbolu adına bu dönemi kazasız, belasız, sakatsız bir şekilde geçirmeyi temenni ediyorum" ifadelerinde bulundu.

"Çıkışımızın devamını getireceğiz"

Ligde bundan sonraki maçların çok çekişmeli geçeceğini belirten Bülent Uygun, "Şampiyonluğa oynayan Sivasspor'a karşı oynayacağız. Onlarda da bizde de bir iki sakat var. Bizden ayrılan futbolcularımız da oldu. Sivasspor deplasmanında elimizden geleni yapacağız. İyi bir futbol ortaya koyacağımıza inanıyorum. Süper Lig'de iyi bir çıkış yakalamıştık, devamını getireceğiz" yorumunu yaptı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Adana'da göle kayıkla açılıp Fatiha okuyorlar! Bakın sebebi ne Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun savunduğu FETÖ'cü bakın kim çıktı!
Özel okul ücretlerine zam geldi! En düşük özel okul ücreti ne kadar?
Türkiye'den ABD'ye Ayasofya yanıtı! Dini özgürlükler raporu tepki çekmişti
Cinayeti vicdan azabı çözdü! Şeytani plan 'pes' dedirtti
TBMM'de Deniz Baykal tartışması! Neden harcadınız?
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'ndan skandal sözler: Sultanahmet de müze olmalı
ÖNCEKİ HABERLER
Meslek lisesi öğretmeni 'giyilebilir sosyal mesafe ölçüm cihazı' tasarladı
Bakan Varank: Türkiye maskenin ihracatını da yapabilecek
Edirne'de kedi ve köpek ölümlerinin nedeni belli oldu
Karne sonuçları 2020 nasıl öğrenilir e okul girişi yapma
İşsizlik Sigortası Fonu 27.3 milyar liraya düştü
Sorumluluk sınavı nedir nasıl olacak 2020 kimler girecek?
Yorumlar