Edirne'de kedi ve köpek ölümlerinin nedeni belli oldu

EDİRNE'de son günlerde çok sayıda kedi ve köpeğin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, ölü bulunan hayvanlardan olan kediye yapılan nekropside, fare zehri tespit edildi.

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İpsala ilçesinin Köprü Mahallesi’nde, son günlerde evlerde beslenen ve sokaklarda yaşayan kedi ve köpekler zehirlendi.

Mahallenin 8 ve 9 No'lu sokağında yoğunlaşan hayvanların öldürülmesi, ilçede üzüntü ve endişeye neden oldu. İlçede sokak üzerinde 4 kedi ve 3 köpek, zehirlenmiş bulundu. 8 kedi ve 1 köpeğin de kayıp olduğu iddia edildi. Mahalleli, hayvanların öldürülmesi üzerine harekete geçerek kaymakamlık, belediye ve emniyete başvurup, sorumlularının bulunmasını istedi.

Fare zehri ile öldürülmüşler

Devreye giren Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü de incelemenin ardından bazı hayvan ölülerini, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderdi. Nekropsi raporunda yer alan bilgilere göre, kedide fare zehri kalıntıları bulundu.

İpsalalı hayvansever Hüseyin Bülbül, yaşanan olayın üzücü olduğunu belirterek, sorumluların en kısa sürede belirlenerek cezalandırılmasını istedi.