Bakanlıktan normalleşme duyurusu! 15 Haziran'da başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, normalleşme süreci ile birlikte koroma altındaki çocukların aile ve yakınları ile 15 Haziran'dan itibaren görüşebileceğini duyurdu.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilk normalleşme adımlarını çocuk hizmetleri alanında attı. Öncelik çocukların aile ve yakınları ile buluşturulmasına verildi. Normalleşme çalışmalarında koruma altındaki çocuklar, aile ve yakınları ile 15 Haziran itibariyle görüşebilecek.