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Zara’nın kurucusu İnditex kararını verdi! Bin 200’den fazla mağazasını kapatıyor

İnditex, koronavirüs salgını sonucu tarihinde ilk kez zarar ettiğini açıkladı ve bin 200’den fazla küçük mağazasının kapatılacağını duyurdu.

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1985 yılında İspanya'da kurulan ve bünyesinde hazır giyim şirketlerini barındıran tekstil devi İnditex, 2021’e kadar bin 200’den fazla küçük mağazasını kapatacağını açıkladı.

409 milyon Euro ile tarihinde ilk zarar

Yeni tip korona virüs salgınının etkisiyle tarihinde ilk kez zarar açıklayan İnditex bünyesinde Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Oysho markaları bulunuyor. İnditex, 1 Şubat- 30 Nisan'ı kapsayan ilk çeyrekte 409 milyon Euro ile tarihinde ilk zararını açıkladı. İnditex'in satışlarının Covid-19 nedeniyle yüzde 44 düştüğü belirtildi. Geçtiğimiz yıl ise aynı dönemde 734 milyon Euro kar elde etmişti.

İnternet satışları arttı

İnditex, internet satışlarında ise yüzde 50 artış kaydedildiğini açıkladı. Önümüzdeki 3 yıl içinde ise 1 milyar euroluk yatırımla e-ticareti ikiye katlamayı planladıklarını açıkladı. Mağazaların teknolojik alt yapıları için ise 1,7 milyar euro harcayacak.

İnditex’in CEO’su Pablo Isla, dünyanın dört bir yanından online erişimle günün her saatinde müşterilerine ulaşmayı, kesintisiz hizmet sunmayı hedefliyor.

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