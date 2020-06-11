HABER /  POLİTİKA
ADV En ilgi çekici online teknolojimizle bize her yer Üsküdar!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

TBMM'de Deniz Baykal tartışması! Neden harcadınız?

TBMM Genel Kurulu'nda CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba ve AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş arasında Deniz Baykal tartışması yaşandı.

Abone ol

TBMM Genel Kurulu'nda 'Deniz Baykal' tartışması yaşandı. CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba, Deniz Baykal’ın Genel Başkanlığı sırasında çıkan kasetin yönetmeninin FETÖ, kameramanının FETÖ olduğunu söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ise CHP milletvekillerinin neden Deniz Baykal’ı harcadıklarını sorguladı.

TBMM Genel Kurulu’nda Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında CHP Malatya milletvekili Veli Ağbaba söz aldı ve AK Parti milletvekillerinin ‘FETÖ’ bağlantılarının olduğunu iddia etti.

Neden harcadınız?
Ağbaba, Deniz Baykal’ın Genel Başkanlığı sırasında çıkan kasetin yönetmeninin FETÖ, kameramanının FETÖ olduğunu sözlerine ekledi. Bunun üzerine AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Deniz Baykal’ın genel başkanlığı sırasında çıkan kasetin FETÖ tarafından düzenlediğini belirten CHP milletvekillerine neden Deniz Baykal’ı harcadıklarını sordu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Doktorun boğazına demir çubuk dayadı! Hakedene yaparım ben Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'ndan skandal sözler: Sultanahmet de müze olmalı
Otobüs bilet fiyatlarında yüzde 30-40 indirim düzenlemesi!
Erdoğan olayı duyunca sinirlendi: Nasıl serbest bırakılır?
Arap Birliği şaşırttı! Libya'da Serrac hükümetini tanıyoruz Türkiye'nin varlığı meşru
Fed'in faiz kararı sonrası dolarda durum! 11 Haziran dolar ne kadar?
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı o anlaşmayı tehlikeli buldu hükümeti uyardı
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da FETÖ'nün terapi yoluyla örgüte eleman kazandırdıkları ortaya çıktı
Galatasaray Samuel Calu'ya formayı takmaya yakın
Çiftçilere 780 milyon TL hasar tazminatı! Bakan Pakdemirli duyurdu
Korona darbesi! Starbucks 400 şubesini kapatıyor
Bartın'da otomobilin çarptığı genç ölüme yürüdü
Eren Vurdem nereli yaşı kaç Eren Vurdem dizileri hangisi?
Yorumlar