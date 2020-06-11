İspanya'da 6 ay sonra tamamlanan futbol karşılaşması

İSPANYA 2'nci liginde en uzun süren maç rekoru kırıldı. Rayo Vallecano-Albacete mücadelesi bir futbolcuya Irkçı tezahüratlar nedeniyle yarıda kesilmişti. 6 ay sonra ikinci yarısı oynanan mücadelede galip, Rayo Vallecano oldu.

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Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınından dolayı 8 Mart'tan bu yana duran İspanyol futbolu, ülke tarihindeki en uzun maç rekoruyla başladı.

2. lig takımlarından Rayo Vallecano ve Albacete, 15 Aralık'ta oynadıkları ve ırkçı olaylardan dolayı hakem kararıyla yarıda kalan maçın ikinci yarısını bu akşam oynadı. İspanya'da Kovid-19 salgını dönemindeki ilk maç olan Rayo Vallecano-Albacete maçı, aynı zamanda yaklaşık 6 ay (5 ay 26 gün) aradan sonra tamamlanması açısından İspanyol futbolundaki en uzun maç olarak tarihe geçti.

Bundan önceki en uzun maç rekoru, 3 ay 5 gün ile Osasuna-Real Madrid (1989) maçına aitti. Kovid-19 salgını önlemlerinden dolayı seyircisiz oynanan Rayo Vallecano-Albacete maçında, maske takmak ve

sosyal mesafeye uymak şartıyla sadece 14 foto muhabirinin çalışmasına izin verildi.

Irkçı tezahüratlar nedeniyle maç yarıda kalmıştı

Karşılaşmayı, 61. dakikada Luis Advincula'nın attığı golle ev sahibi takım Rayo Vallecano 1-0 kazandı. İlk yarısı 15 Aralık'ta oynanan karşılaşma, Albacete'de forma giyen Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'yı hedef alan

ırkçı tezahüratlar yapan Rayo Vallecano taraftarlarından dolayı, futbolcuların sahaya çıkmayı reddetmesiyle birlikte hakem kararıyla yarıda kesilmişti.

İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) söz konusu olaydan dolayı Rayo Vallecano'ya 18 bin euro para cezası ve iki maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Öte yandan La Liga'da verilen aranın ardından yarın kaldığı yerden devam edecek. 28'inci haftada ilk derbi Sevilla ile Real Betis arasında olacak.