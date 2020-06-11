'Tavanı aşan kazancın primini SGK'dan nasıl alırsınız?' sorusuna yanıt

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yatırılan primlerin, her yıl için belirlenen azami tutarı aşan kısımları geri alınabilir. Yaşını doldurduğu halde emekli olamayan kişiler ile hayatını kaybetmiş yakınından dolayı ölüm aylığı bağlanamayanlar da primleri SGK’dan topluca alabilirler.

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Sosyal Güvenlik Kurumu’na ( SGK) yatırılan prime esas kazançlar için alt ve üst sınır uygulanıyor. Prime esas kazanç en az brüt asgari ücret, en fazla da brüt asgari ücretin 7.5 katı olabilir. Tavan kazanç tutarı daha önce asgari ücretin 6.5 katı iken 2016 yılında yapılan yasa değişikliği ile asgari ücretin 7.5 katına çıkartıldı. 2020 yılında sosyal güvenlik primleri 2 bin 943 TL ile 22 bin 72.50 TL arasında değişen kazançlar üzerinden ödenmektedir.

Habertürk'ün haberine göre; SGK emekli aylığını prime esas kazanç tutarı üzerinden bağlar. Asgari ücretin 7.5 katını aşan kazançlar, emekli aylığı bağlanırken dikkate alınmaz. Sadece bir işverene bağlı olarak çalışan kişilerin brüt ücreti ne olursa olsun, 22 bin 72.50 TL’yi aşan kısmından prim alınmaz.

Fakat mevzuat, bir kişinin aynı anda birden fazla işverene bağlı olarak çalışabilmesine olanak sağlıyor. Danışmanlık hizmeti verenler başta olmak üzere bazı kişiler birden fazla işverene bağlı olarak çalışabiliyor. Birden fazla işverene bağlı olarak 4/a statüsünde çalışanlar için her işveren, ödediği ücrete ait vergi ve primi hesaplayıp kendisi SGK’ya yatırır.

Aylık gün sayısı 30'u aşmaz

Birden fazla işverene bağlı çalışan kişilerin hizmet süreleri ayda 30 günü geçemez. Örneğin haziran ayında aynı kişi için A işvereni 30 gün üzerinden 22 bin lira, B işvereni 20 gün üzerinden 15 bin lira brüt kazanç üzerinden prim yatırmışsa, bu kişinin haziran ayındaki hizmet süresi 30 gün olarak kabul edilir. Fakat 35 bin liralık kazanç üzerinden prim ödenmesine karşılık, emeklilikte haziran ayında sadece 22 bin 72.50 TL’lik kazanç tutarı için ödenen primler dikkate alınır. Bu tutarı aşan kazançlar emeklilikte dikkate alınmaz.

Tavanı aşan kısmın primini geri alabilirsiniz

İşte, prime esas kazanç tavanını aşan tutarlar için yatırılan sosyal güvenlik primleri ve işsizlik sigortası primleri iade edilir. SGK’ya prime esas kazanç üzerinden primler işçi ve işveren adına ayrı yatırılır. Tavanı aşan kazançlar için sadece işçi adına yatırılan primler iade edilir. 4/a’lı çalışanlar için işçi adına yüzde 14 oranında sosyal güvenlik primi, yüzde 1 oranında da işsizlik sigortası primi yatırılır. Bu nedenle, örneğimizdeki kişinin tavanı aşan kazanç tutarı olan 12 bin 927.50 TL üzerinden kesilen (yüzde 15 oranındaki) aylık 1.939 TL prim iade edilir.