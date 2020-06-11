HABER /  DÜNYA
ADV Teknolojik altyapımızla bize her yer Üsküdar!
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Libya'da Hafter yanlısı bir yetkilinin İsrail'den yardım istediği iddia edildi

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı sözde hükümette üst düzey bir yetkilinin, İsrail'den yardım istediği iddia edildi.

Abone ol

Libya'nın doğusundaki sözde yönetimin Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Abdusselam el-Bedri, İsrail'de Siyonist hareketi ve muhafazakar sağı temsil eden Makor Rishon Gazetesi'ne açıklamada bulundu.

Gazeteye göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya gönderdiği mesajda Bedri, "Hiç bir zaman Tel Aviv'in düşmanı olmadık ve olmayacağız. Bize destek olmanızı umut ediyoruz. Şu ana kadar şartlar aramıza engeller koydu." ifadesini kullandı.

Bedri ayrıca, "Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü desteklediklerini, aynı zamanda İsrail'le ortak çıkarları olduğunu, İsrail'le aynı tarafta yer aldıklarını ve bunu görmezden gelmenin aptalca olacağını." kaydetti.

Habere göre Bedri, İsrail'i; Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır ve Lübnan'ın katıldığı yeni siyasi girişime dahil olmaya çağırdı.

Söz konusu girişimin, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair mutabakat muhtırası ile güvenlik ve askeri iş birliği alanlarını kapsayan mutabakat muhtırası anlaşmalarına karşı ortak bir deniz anlaşması imzalanmasını içerdiği ifade edildi.

İsrail ve Yahudi cemaatiyle uzun bir iletişim geçmişleri olduğunu vurgulayan Bedri, "Türklerin ve askeri açıdan bize yardım eden Rusların, kendi algılarına göre bizi yönetmesi söz konusu olamaz. Bizim açımızdan, petrol sanayimizi tesis eden ABD şirketleridir ve biz bunların geri dönmesini istiyoruz." dedi.

Bedri'nin açıklamaları henüz bağımsız bir kaynak tarafından doğrulanmadı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yamanel 'En büyük endişem' deyip açıkladı
Kürtajın ardından eve geldi hayatının şokunu yaşadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim tartışmalarına tepki: Erken seçim filan yok
Meclis Başkanı ve kabine değişiyor! Erdoğan dışında kimse bilmiyor
Meteoroloji'den üç şehir için kuvvetli yağış uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan siyam ikizi Derman ve Yiğit'in ailesiyle görüştü
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Tahir Karapınar'ın alacağı maaşı belli oldu
Taraftarlar, Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos'un evini bastı
İnanılmaz! 60 yaşındaki kadın, beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı
Erdoğan'ın tepkisi sonrası Yunanistan geri adım attı! Türkiye ile sorun istemiyoruz
İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu
Bu sene hac ibadeti olacak mı Diyanet Hacca gidiş ne zaman?
Yorumlar