İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde 2 çocuk babası olduğu öğrenilen bir şahıs iddiaya göre evinde fenalaşarak yaşamını yitirdi.

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Olay Sevgi Mahallesi 4648 sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özcan Levent (40), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinde fenalaştı.

Yakınlarının durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Özcan Levent'in şüpheli ölümü üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kesin ölüm sebebi otopside belirlenecek

Öte yandan evinde fenalaşarak hayatını kaybeden Özcan Levent'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Levent'in kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.