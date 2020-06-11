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Bakan Koca'dan 'sağlık çalışanlarına şiddet' açıklaması

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına yönelik 2 yeni şiddet olayı yaşandığını belirterek, "Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez" dedi.

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Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, son dönemde yeni şiddet olayları yaşandığını anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşım, iki yeni şiddet olayı yaşadık. Sağlık hizmetlerinin insanlık için ne anlama geldiğinin iyi bilindiği günlerde. Yargının vereceği hak edilmiş ceza, vicdanlardaki rahatsızlığı telafi edemez. Birkaç istisna dışında, size tüm insanlık saygı duyuyor. Geçmiş olsun."

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