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Ukrayna’da karantinayı ihlal eden Devlet Başkanı Zelenskiy’e para cezası

Demirören Haber Ajansı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 8 bin 670 TL para cezası kesildi.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında bazı illerde kafe ve restoranların ziyaretçilere kapalı olduğu Ukrayna’da Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin Hmelnitski kentinde bir kafede tıbbi maske takmadan otururken görüldüğü fotoğraf, tepkilere neden oldu.

Medya mensuplarına konuyla ilgili açıklamada bulunan Zelenskiy, "Hmelniski’de bana ceza kestiler, aslında doğru olanı yaptılar" diyerek idari cezaya çarptırıldığını açıkladı.

Başhekim ve Vali de cezadan nasibi aldı

Ukrayna İçişleri Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada ise aynı ihlalden dolayı Zelenskiy’nin beraberindeki Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak ile Başkan Yardımcısı Sergey Trofimova, Sağlık Bakan Yardımcısı ve Ukrayna Başhekimi Viktor Lyaşko ve Hmelnitski Valisi Dmitri Gabinet’in de para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ukrayna’da karantina ihlalleri için 17 bin ila 34 bin grivna arasında (4 bin 330-8 bin 670 TL) para cezası öngörülüyor.

Zelenskiy’e ikinci idari ceza

Zelenskiy, geçen sene devlet başkanlığı seçimleri sırasında oy pusulasını gazetecilere göstererek kuralları ihlal ettiği için de para cezasına çarptırılmıştı.

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